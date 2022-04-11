企业的正确职责是什么？. April. 11, 2022 07:43. . “从那以后，我把经营的基本从‘在物质和精神上追求全体员工的幸福’，大幅改变为‘为人类社会的进步和发展做出贡献’。从那时起过了很长时间的今天，我仍然如此认为。世界上没有比这更迫切的‘企业的目的’。”―出自稻盛和夫的《一心一言》中 称为“活着的经营之神”的稻盛和夫与松下幸之助、本田宗一郎一起被称为日本三大企业家，受到了很多人的尊敬。笔者在疲惫的生活中遇到的他的书《Karma经营》也赋予了强烈的动机，之后他的书成为了“购买第一顺位”。 稻盛和夫确立了著名的“阿米巴经营理念”（在环境变化中迅速、灵活地改变组织结构），在把“京瓷”培养成全球企业的过程中，以打破垄断市场的道义和本分进入了与本职工作无关的通信市场。为了对抗曾是大型企业的NTT，他创立了KDDI，将垄断市场重组为竞争市场。退休后，他在申请法定管理的日本航空（JAL）上适用了阿米巴经营，在 1年之后创造了史上最大业绩扭亏为盈的神话。 稻盛和夫优先考虑利他之心和道义本分，与提倡“企业经营的目的是最大化股东利益”的米尔顿•弗里德曼截然相反。他说，只要为职员的幸福和社会贡献而努力工作，股东的利益就会随之而来，这给人们带来了新鲜的冲击。 所谓企业，就是创造利润，负责员工的生活和幸福，缴纳各种税金，尽到社会责任的同时，为顾客提供最好的财物和服务，为人类社会的进步做出贡献，他的理论让人重新审视企业的职责。

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