“有关BTS兵役问题，希望国会早日下定论”. April. 11, 2022 07:44. by 拉斯维加斯=金泰彦记者 beborn@donga.com. 对于防弹少年团的服兵役问题，其所属经纪公司HYBE娱乐敦促国会尽快下定论。 HYBE 公司首席运营官（CCO）李镇亨（音）当地时间9日在美国内华达州拉斯维加斯米高梅大酒店举行的记者会上表示：“希望有关BTS兵役的问题能够在本次国会上下定论。不确定性确实会给人们带来困难。” 李CCO表示：“2020年起，兵役制度开始逐渐发生变化，目前《兵役法》修订案已经提交到国会，正在密切关注此事。防弹少年团的成员们也因为入伍时间等不确定的状态持续，感到很辛苦。”他补充说：“防弹少年团将兵役相关业务全权委托给公司”，“成员们此前曾多次表示‘将响应国家的召唤’，现在也丝毫没有变化。” 目前，宣扬国威的大众文化艺术人可以通过志愿活动等代替兵役的《兵役法》修订案在国会悬而未决。2020年《兵役法》修正案曾作出修改，将入伍延期对象新增大众文化艺术领域优秀人才，BTS成员可延期至周岁30岁入伍。如果按照此前的规定，出生于1992年的BTS成员JIN（本名金硕珍）明年就要入伍。

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