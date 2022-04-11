韩裔拳击明星戈洛夫金重返WBA中量级冠军宝座. April. 11, 2022 07:44. by 李元洪 bluesky@donga.com. 韩裔拳击明星、国际拳击联合会（IBF）、国际拳击组织（IBO）中量级综合冠军根纳迪•戈洛夫金（40岁•哈萨克斯坦）以TKO（技术性击倒）方式击败村田谅太（36岁•日本），重新夺回了世界拳击协会（WBA）冠军金腰带。 9日，戈洛夫金在日本埼玉县举行的WBA、IBF中量级综合冠军争夺战中，将第9届WBA冠军村田谅太逼入绝境后，用右手钩拳击倒对手，从而锁定胜局。戈洛夫金在第6会合用重拳打飞了村田的牙套，展开了优势的比赛。据此，40岁生日一天后参加比赛的戈洛夫金再次登上了过去占据的4大机构冠军头衔中的3大机构冠军宝座。他的职业生涯总战绩来到了惊人的42胜（37KO）1平1负。 拥有韩国外公的戈洛夫金在2004年雅典奥运会上获得银牌后，于2010年转为职业选手，并于2016年成为4大机构综合冠军。但是他在与宿敌卡内罗•阿尔瓦雷斯（32岁•墨西哥）的比赛中失去了冠军头衔。虽然在2017年两人的一番战中以平局捍卫了冠军头衔，但由于2018年9月忙于与阿尔瓦雷斯的二番战，没有展开IBF指名卫冕战，被剥夺了IBF冠军头衔。之后他在与阿尔瓦雷斯的比赛上以点数被判失败，失去了剩下的冠军头衔。 戈洛夫金在2019年击败塞尔吉•德雷比扬琴科（37岁•乌克兰）重新夺回IBF和IBO冠军头衔后，此次又收回了WBA冠军头衔等，继续活跃表现，拳击界正在关注戈洛夫金和阿尔瓦雷斯能否成功进行三番战。从次中量级到轻重量级，包揽4个级别冠军的阿尔瓦雷斯往返于多个级别进行活动。目前，WBA和世界拳击理事会（WBC）、超轻量级综合冠军阿尔瓦雷斯将于5月与WBA轻重量级冠军德米特里•比博尔（32岁•俄罗斯）进行比赛。如果阿尔瓦雷斯获胜，有望推进与戈洛夫金的对决。

한국어