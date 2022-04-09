联合国人权机构驱逐俄罗斯……普京的定罪才刚刚开始. April. 09, 2022 18:18. by 李哲熙评论员 klimt@donga.com. 在乌克兰屠杀平民的俄罗斯退出了联合国人权理事会。联合国7日召开紧急特别总会，以93票赞成、24票反对、58票弃权的结果通过了停止俄罗斯人权理事会理事国资格的决议案。这是俄军丑恶暴行引发世界公愤的结果。这是利比亚继2011年暴力镇压反政府示威后第二次有国家被剥夺资格，但俄罗斯是第一个被联合国下属机构赶下台的安理会常任理事国。 此次决议案的通过是给俄罗斯带来战犯国家耻辱、孤立于世界、消耗其力量的国际努力的第一个结果。西方国家正以更严厉的制裁勒紧俄罗斯。美国国会通过了剥夺俄罗斯最惠国待遇的贸易法案，欧盟也同意禁止进口俄罗斯产煤炭。同时，不仅是世界贸易组织、国际货币基金组织等国际机构，二十国集团等国家合作体的退出也在推进之中。 虽然国际社会上有人主张应该剥夺拥有强大权力的安理会常任理事国的地位，但在俄罗斯行使否决权的现在的安理会体制下是不可能的。而且，将普京总统等屠杀责任人送上国际战犯审判席一事，如果俄罗斯军队不败退，普京政权不崩溃，就很难期待。这就是普遍价值无法战胜物理力量的国际政治的荒唐现实。 但即便如此，国际社会的定罪努力也不能停止。俄罗斯的侵略本身就是国际法庭规定的侵略犯罪，狂轰滥炸本身就是国际刑事法庭定罪的反人类罪。乌克兰各地已经陆续确认了屠杀平民的明确证据。审判战犯可能很困难。但是只有通过调查和起诉揭露俄罗斯天人共怒的恶行，让普京拥护势力感到羞愧，才能防止再次发生类似事件。更何况，历史没有时效。

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