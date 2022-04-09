被国际社会孤立的俄罗斯. April. 09, 2022 18:22. by 兪載東, 申晋宇 jarrett@donga.com,niceshin@donga.com. 随着国际社会对俄罗斯军队在乌克兰布恰等地残忍杀害平民的证据感到公愤，俄罗斯事实上在经济领域以外的国际舞台上也被孤立。俄罗斯是联合国常任理事国中第一个退出联合国人权理事会的国家。美国和欧盟连日来不断加大对俄罗斯的制裁力度。因严重依赖俄罗斯产煤炭、石油、天然气而忌讳全面能源制裁的欧盟，也亮出了“禁止进口煤炭”这张牌。美国通过了废除对俄罗斯最惠国待遇的法案。 联合国大会当地时间7日上午在美国纽约联合国总部召开紧急特别会议，以93票赞成、24票反对、58票弃权的结果通过了中止俄罗斯人权理事会理事国资格的决议。当天的决议案在193个成员国中，除弃权及不参加外，以三分之二的赞成票通过。在联合国安理会5个常任理事国中，俄罗斯是第一个被联合国下属机构“赶出去”的国家。 93个赞成国中包括韩国、美国等主要7个国家（G7）、土耳其、格鲁吉亚、以色列等。韩国在共同提议决议案的58个国家中也榜上有名。相反，俄罗斯、朝鲜、中国、古巴、伊朗、白俄罗斯、叙利亚等国投了反对票。这些国家在表决前申请发言，主张“布恰大屠杀嫌疑是捏造的”“决议案含有政治意图”。 截止到当天，退出联合国人权理事会的国家只有2011年独裁者卡扎菲政权武力镇压反政府示威的利比亚。 欧盟当天就禁止进口俄罗斯煤炭达成了最终协议。这是对欧洲俄罗斯产能源的首次制裁。据法新社报道，当天达成协议的制裁案中包括进口俄罗斯产原材料、禁止俄罗斯船舶进入区域内港口等。由于欧盟的煤炭进口总额中45%依赖俄罗斯，所以对俄罗斯能源制裁持消极态度，但当天双方就屠杀平民一事达成了全面协议。煤炭禁运措施为寻找替代供应商的时间，将推迟4个月，于8月生效。

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