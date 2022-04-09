“传说中的乐队”平克•弗洛伊德为帮助乌克兰重新集结. April. 09, 2022 07:26. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 英国传奇摇滚乐队平克•弗洛伊德（Pink Floyd）时隔28年重新集合，发表了支援乌克兰的歌曲。7日（当地时间），据英国《卫报》、《美联社》等媒体报道，平克•弗洛伊德的创立成员大卫•吉尔莫和尼克•梅森当天推出了新曲《Hey Hey Rise Up》。2000年代以后一起活动的盖•普拉特、制作人兼作曲家尼丁•索尼、已故成员里克•赖特的女儿加拉也参与了这首歌的制作。 新曲中插入了乌克兰乐队BoomBox的队长安德烈•赫里乌纽克在俄罗斯入侵后上传到Instagram的部分乌克兰民众歌谣。2015年曾与吉尔莫在伦敦一起演出的赫里乌纽克最近在基辅的圣索非亚教堂前演唱了纪念乌克兰独立军的民众歌谣。平克•弗洛伊德计划将新曲收益捐赠给乌克兰支援活动。 吉尔莫在接受《卫报》采访时表示：“看到赫里乌纽克的民众歌谣视频的瞬间，就觉得可以利用我拥有的平台做点什么”，“看到主要强国对独立、和平的民主国家发动的不义攻击，是一件给人带来挫败感的事情。”吉尔莫说：“儿媳是乌克兰人，孙子们身上也有一半乌克兰人血统。“ 1965年在英国伦敦成立的平克•弗洛伊德通过抨击社会内容的歌词和利用多种乐器的独特氛围的歌曲，构筑了强大的粉丝群。乐队还被评价为开拓了1960、70年代的“渐进式摇滚”时代。

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