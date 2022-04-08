政府机构改革延期……朝野应建立至少延续10年的合作模式. April. 08, 2022 07:51. . 总统职务交接委员长安哲秀7日就政府机构改革表示：“与其在交接委员会期间仓促做出决定并推进，不如集中精力解决当前的国政悬案。”对于当选总统尹锡悦曾经承诺要废除的女性家族部，交接委也决定圈定部长人选并予以宣布。其宗旨是首先加快内阁的构成，调整改革政府机构的速度。 1948年政府成立后，政府机构经历了60多次改革。这是因为每次政权更迭时，就像收取战利品一样，反复新设和废除部门，变更名称和功能。例如，卢武铉政府的信息通讯部在李明博政府被解散，到了朴槿惠政府又复活为未来创造科学部，现政府则改为科学技术信息通信部。这样一来，政府部门的稳定性下降，国民连部门的名字都记不清了。这与2002年新设国土安全部后，虽然经历三次政权更迭但政府机构仍维持不变的美国，形成了鲜明的对比。 从长远角度看，要想改革政府机构，朝野之间应该就国家的未来进行认真的讨论。但是在距离地方选举还有50多天的敏感时刻，如果推进政府机构改革，只会成为朝野政治斗争的素材。废除可能对选票产生影响的女性家庭部，也是朝野在地方选举前很难妥协的话题。实际上，当选总统尹锡悦在大选过程中“20多岁男性”的支持率下降后，突然提出废除女性家庭部，受到了为获得选票而利用性别话题的批评。可以说，其影响一直持续到现在。 目前，通货膨胀、朝核、导弹等亟待解决的问题堆积如山。为了应对第四次产业革命和应对社会变化，有必要研究政府机构的变化，但这一问题不能成为吸纳其他悬案的黑洞。尹锡悦6日指示交接委员会“把稳定民生对策作为新政府的首要课题来推进”，也是出于这个原因。考虑到目前的议席结构，如果没有与共同民主党的充分共鸣和理解，政府机构改革案很难在国会通过。只有制定至少可以持续10年的政府机构改革案，才能找到妥协点。

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