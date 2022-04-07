泽连斯基：“必须把俄罗斯赶出联合国安理会”. April. 07, 2022 07:56. by 纽约=常驻记者 柳在东 jarrett@donga.c. 乌克兰总统泽连斯基（照片）在联合国详细公开了俄罗斯屠杀平民的实际情况，并敦促把俄罗斯赶出安理会。 泽连斯基当地时间5日通过视频出席了在美国纽约联合国总部举行的安理会公开会议，并表示：“为使俄罗斯无法阻止（安理会）对本国侵略行为的决定，必须将其赶出常任理事国。应该改革联合国。如果不能做到这一点，如果没有其他对策，大家（联合国）只能全部解散。”他正面批评了因为常任理事国俄罗斯行使否决权、对俄入侵乌克兰事件一直表现出软弱无力的联合国。 泽连斯基将俄罗斯对乌克兰人的集体屠杀比喻为极端主义恐怖集团“伊斯兰国”。他说：“（国民）因手榴弹爆炸在公寓和家中遭到杀害，俄罗斯军队纯粹是为了乐趣，用坦克碾压了车内的平民，”“这种行动与‘伊斯兰国’等恐怖分子没有什么区别。” 他还说：“应该把下达犯罪命令的人和执行该命令杀害我国国民的所有人拉到类似于纽伦堡法庭的法庭上。” 纽伦堡法庭是1945年美国、英国、法国等对纳粹战犯进行审判的地方。 白宫发言人普萨基在当天的新闻发布会上就联合国安理会改革问题表示：“我们也同样感受到泽连斯基总统对俄罗斯是安理会常任理事国的挫折感。”

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