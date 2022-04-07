韩国代表团访美，将尹锡悦亲笔信转交白宫……“就美国战略资产在韩半岛展开进行协商”. April. 07, 2022 07:55. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 韩国当选总统尹锡悦的韩美政策协商代表团当地时间5日与美国白宫国家安全事务助理沙利文会面，就韩半岛部署可搭载核武器的航空母舰和战略轰炸机等美国战略资产进行了讨论。为应对正在提高核威胁水平的朝鲜，韩国新政府全面展开了关于韩美扩大自文在寅政府上台后被压缩的美国战略资产在韩半岛展开的动作。 代表团团长朴振当天表示：“我们一致认为，朝核和导弹开发威胁韩半岛乃至地区安全，”“双方一致认为，加强延伸威慑和韩美联合防卫能力非常重要。”朴振表示：“双方还就战略资产的展开问题进行了协商，”“战略资产的展开是加强延伸威慑的重要因素。” 美国战略资产在韩半岛展开被认为是朝鲜国务委员长金正恩最害怕的军事应对。美国在2017年9月朝鲜进行第六次核试验后，曾将可搭载核武器的B-1B战略轰炸机北上至“北方界线”以北150公里，横断朝鲜的腰部。但在朝美对话局面下，与韩美联合军演一道，战略资产在韩半岛的展开也缩减了。 代表团当天还向沙利文转交了尹锡悦的亲笔信。代表团表示，亲笔信中包含了韩美为共同应对朝核、经济、安保等新挑战，将韩美同盟提升到全面战略同盟水平的内容。 朴振表示：“还与沙利文助理就新政府上台后尽早举行韩美首脑会谈的必要性交换了意见，”“如果韩美首脑会谈得以实现，将充实加强同盟的重要内容。”

한국어