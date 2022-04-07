出版韩国最早爵士摄影集的李多英摄影家. April. 07, 2022 07:56. by 林熙允记者 imi@donga.com. 韩国最早的爵士专业摄影集近日出版。这是纪录片摄影、影像作家李多英（42岁•照片）推出的《Jazz，OnStage》（Namib） 5日，记者在首尔中区展厅兼咖啡屋“Namib”见到了李作家，她说：“虽然知道爵士摄影集具有的低大众性，但怀着即使承受商业失败也要记录历史的信念，鼓起勇气出版了。”该书将李某从2011年到2020年这10年间拍摄的照片分为3卷，共432页。从申冠雄、崔善培等国内第一代爵士音乐家到访韩演出的美国、意大利、挪威等世界各地的演奏家齐齐登场。如果加上结实的精装盒，大人们需要双手才能捧起，非常沉重。 “从高中开始就喜欢爵士乐。看到一张一张现在已成为历史的（美国著名爵士唱片公司）‘蓝色笔记本’的专辑照片，我也希望有一天能进行如此有意义的记录。” 在20岁出头的年纪，李某还是希望成为陶艺家。准备以自己名字命名的首届展览，为了节省制作费，她决定亲自拍摄陶瓷照片，在去摄影学院的过程中，被一刹那的摄影艺术迷住了魂。她凭借2004年拿到的相机，在2009年闯入了专业摄影家的道路。作为音乐爱好者喜欢去爵士俱乐部的李某有一天听到朋友吐露说“其实我父亲是第一代爵士贝斯手（尹承培），没有像样的记录照片，真可惜”，便毅然投身到了爵士乐的照片中。 在此次摄影集里，她最珍惜的照片是意大利钢琴家乔瓦尼•米拉巴什、俄罗斯小号演奏家亚历克斯•西皮亚金来韩演奏的场面。她说：“在照明和构图方面，这是一次艰难的挑战，但精彩地展现了贴着舞台地板爬行时捕捉到的瞬间，让人起鸡皮疙瘩，很有意义。” 李某希望受到新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情直接打击的爵士乐演出界能够重生。爵士乐和照片都是瞬间的艺术。她说：“在集中听音乐的时候，演奏场面就像黑白照片一样。” “我喜欢去并拍了很多照片的首尔梨泰院‘All That Jazz’去年关门的时候真的受到了很大的冲击。希望10年后我的相机里能再次装满爵士乐照片，并期待发行《Jazz，OnStage》第二部那一天的到来。”

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