66岁以上贫困危险度，韩国居经合组织成员国首位. April. 07, 2022 07:56. by 申志焕记者 jhshin93@donga.com. 统计显示，韩国老人（66岁以上）的相对贫困危险度在经济合作与发展组织成员国中最高。据分析，韩国的粮食自给率降至1970年的四分之一，对国际粮食价格的变动变得更加脆弱。 统计厅6日发表的《韩国的可持续发展目标执行报告2022》显示，2020年韩国66岁以上人口的相对贫困率为40.4%。这是18∼65岁（10.6%）的4倍。相对贫困率是指在全体人口中收入低于中等收入的50%的人口比重。 以66岁以上人口相比18∼65岁人口贫困率计算得出的“相对贫困危险度”为367.8%（2018年标准），在经合组织国家中居首位，是紧随其后的瑞士（250%）的1.5倍、日本（153.8%）的2.4倍。老人的低收入问题也很严重。2020年韩国国内66岁以上人口的均等化中等收入（可支配收入）为每年1809万韩元，仅为18~65岁（每年3240万韩元）的一半。 2020年韩国的粮食自给率为20.2%。这是1970年（80.5%）的四分之一。除主食大米（92.8%）外，豆类（7.5%）、玉米（0.7%）、小麦（0.5%）等的自给率均低于10%。韩国需要进口大部分粮食，因此国际粮食价格变动对国内物价的影响很大。 受新冠疫情影响，学生未达到基础学历的比率在所有科目中都大幅增加。2020年高中二年级学生数学和英语基础学历未达标的比率分别比前一年提高了4.5个百分点和5.0个百分点。随着新冠导致快递和外卖食品的需求增加，纸张、塑料等垃圾排放量也同时增加了10%∼20%。

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