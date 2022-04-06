物价时隔10年上涨4%，如果不能控制，经济将难以复苏. April. 06, 2022 08:04. . 3月份消费者物价上涨率为4.1%，达到10年零3个月以来的最高值。因为随着世界逐渐脱离新冠疫情的影响，需求增加，但由于乌克兰战争等原因，原油、原材料、农畜水产品生产和供应出现了差池。对于进口大部分能源和原材料的韩国来说，这是很难避免的不利因素。对物价影响最大的是暴涨31.2%的石油类。随着粮仓乌克兰、俄罗斯卷入电话，面粉、食用油等农产品价格大幅上涨。餐饮费也暴涨，在食堂解决伙食问题的公司职员越来越多。随着日常相关物价全部动摇，生活物价上涨了5.0%。 问题是物价进一步上涨的因素堆积如山。战争不知何时结束，崩溃的全球供应网恢复时间尚不明朗。虽然美国释放战略储备油导致国际油价暂时下降，但如果产油国没有增产，只能再次上涨。如果韩国政府继续放任将时间推迟到大选后的电力、天然气等公共费用上调，韩国电力等将面临动摇的危机。劳动界以物价暴涨为由，主张将明年的最低工资提高8.5~10%。如果当选总统尹锡悦承诺的“50万亿韩元追加预算”也同时投放市场，物价就会变得不稳定。 也有分析认为，下月10日上台的下届政府将面临与李明博政府执政第一年相似的经济状况。2008年国际油价暴涨到140美元左右，消费者物价上涨到5%左右后，现政府以生活必需品为中心制定了“MB物价指数”，对物价进行管理，但几乎没有效果。从这时起经济政策开始陷入僵局，整个任期都要吃苦头。美国和中俄的新冷战和由此引发的全球供应网重组才刚刚开始，从这一点来看，目前的状况与14年前相比并不有利。 最近在总统职务交接委员会讲授经济问题的专家建议道：“即使不能成长，国民也会原谅，但如果不能控制通货膨胀，就不能原谅。”高物价会对低收入阶层产生更大的负面影响，使两极化问题进一步恶化。如果原材料价格上涨导致企业、个体户的收益性恶化，工作岗位也只能减少。如果像黑洞一样吸纳所有焦点问题的物价不稳定，名分再好的改革政策也会失去推进力。目前，经济总体处于非常状态。与其提出宏伟的目标，不如集中精力制定有助于国民个人生活的对策。

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