托特纳姆热刺队、曼联队盯上“奇迹男人”埃里克森. April. 06, 2022 08:05. by 李元洪 bluesky@donga.com. 因心脏麻痹而倒下后重新站上球场的“奇迹男人”克里斯蒂安•埃里克森（30岁•布伦特福德•照片）能否再次成为孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺）的搭档？ 前往意大利舞台后，今年再次回归英格兰足球超级联赛（EPL）的埃里克森在3日与英超切尔西队的比赛中，在下半场第9分钟攻入让球队2比1领先的逆转球，并帮助布伦特福德队以4比1大胜对手。英国日刊《每日邮报》5日报道说，埃里克森表现出色后，他的前所属球队托特纳姆热刺队和正在寻找进攻组织者的曼彻斯特联队（曼联）将目光投向了他。 2013年加盟托特纳姆热刺队的埃里克森到2019年末为止一直与孙兴慜一起搭档。当时德利•阿里（现埃弗顿）-埃里克森-孙兴慜-哈里•凯恩的进攻组合被称为“DESK”线，引领了托特纳姆热刺2016~2017赛季英超联赛亚军、2018~2019欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛亚军。埃里克森双脚控球技术都十分娴熟，传球也很好，在狭小空间内的突破力也很强。埃里克森代表托特纳姆热刺队共出战305场比赛，攻入69球，助攻90次。他虽然被认为是英超最佳中场之一，但由于与球队的年薪协商失败，于2020年1月转会到意甲国际米兰队。当时埃里克森的转会费是2000万欧元（约265亿韩元）。当时，英国《卫报》报道说，埃里克森在国际米兰队的年薪是他在热刺队所领年薪的4倍。《足球意大利》等去年公开的埃里克森的年薪实际收入约为750万欧元（约100亿韩元•税后）。 埃里克森在去年6月与芬兰的“2020欧洲杯”大赛中因心脏麻痹晕倒后，在移植心脏除颤器的情况下奔跑成为了问题。根据规定，植入该装置的球员不能在意大利职业舞台上效力，因此一直在推进在该规定中不受限制的EPL转会事宜。 1月份转会到布伦特福德队的埃里克森签订了短期合同，因此本赛季结束后将无需支付转会费，成为自由签约球员。虽然布伦特福德没有公开埃里克森的年薪，但据推测比国际米兰时期要少。因为没有转会费，所以可活动的幅度比较大。孙兴慜在埃里克森倒下时，在2022卡塔尔世界杯预选赛期间用手指制作了埃里克森的23号球衣，并做出了祈愿他早日康复的进球庆祝动作，与埃里克森的关系非常融洽。孙兴慜和埃里克森能否再次相遇，引领托特纳姆热刺的复兴备受关注。

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