想要室外无口罩，死亡人数应进一步减少. April. 06, 2022 08:06. by 金素英记者 ksy@donga.com. 韩国新冠确诊患者人数呈明显减少趋势。防疫当局正在研究制定针对秋冬季节新冠疫情再次流行的疫苗接种计划。 据疾病管理厅5日透露，以当天零时为准，每天新增确诊患者为26.6135万人。与一周前（34.7490万人）或两周前（35.3891万人）同一星期相比，最多减少了近9万人。 有人指出，虽然确诊人数已经超过顶点，正在减少，但很难认为新冠疫情的整体流行状况稳定。防疫当局把最近一周（3月27日~4月2日）全国的新冠危险度等级评价为5（非常低~非常高）级别中的最高级别“非常高”。特别是非首都圈重患者病床启动率超过70%，医疗应对体系的负担依然存在。高丽大学九老医院感染内科教授金宇柱（音）担心地说："危重症患者和死亡者仍然很多，”“距离全面解除还有很长的路要走。” 此外，防疫当局预测，新冠病毒今年秋天和冬天有可能再次在国内流行。中央防疫对策本部流行病学调查分析团长李尚元（音）表示：“秋季可能会因季节性影响再次流行，”“政府除了接种第四针之外，还在研究应对秋季、冬季再次流行的接种计划。” 通常，相比炎热潮湿的夏天，病毒在寒冷干燥的冬季更容易传播。病毒本身在低温下生存更长时间。另外，天气变冷，室内活动就会增加，形成“三密（密闭、密集、密接）环境，病毒传播就会增加。

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