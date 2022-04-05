我渐渐消失的记忆只用肢体语言…. April. 05, 2022 07:47. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 有一出戏只用肢体语言讲述故事。几乎没有台词。通过哑剧和舞蹈传达叙事，表达感情。这是将于14日在首尔城东区友兰文化财团开幕的话剧《The Nature of Forgetting》（遗忘的本质•照片）的故事。 1日在友兰文化财团见到的英国剧团Theatre Re所属的纪尧姆•佩吉导演介绍说：“比起依赖台词，这是移动身体出汗与观众沟通的生动演出。” 在被称为“体质剧场”的《遗忘的本质》中，和演员们的肢体动作一样，音乐起着重要的作用。小提琴键盘鼓的声音加上声音取样器、踏板等电子音乐。音乐导演亚历克斯•贾德解释说：“ 2名演奏者利用所有乐器进行现场演奏”，“音乐代替了台词的空缺。” 作品通过患有早期痴呆症的55岁男性脑海中的记忆，展现了爱情和友情、相遇和离别、生命和死亡的过程。讲述了在记忆完全消失后，寻找将一直留到最后的东西的旅程。佩吉导演表示：“据说人类的大脑以各种要素像拼图一样结合、解体的方式记忆”，“虽然讲述的是记忆和遗忘这一抽象的素材，但舞蹈和音乐是具体而现实的。” 4名演员和2名演奏者展开的肢体动作盛宴随着演出的进行逐渐变奏。佩吉导演表示：“因为最少的台词，演员们拥有的想象力增大，内心也会发生微妙的变化。”演出时间14~30日，全席票价4万韩元。

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