共同民主党决心对韩德洙严加人事检验，预告将对“老男孩”发动集中攻势. April. 05, 2022 07:47. by 權五赫 hyuk@donga.com. 共同民主党对国务总理候选人韩德洙表示“在历届政府拥有的履历并不重要”，预告将进行尖锐的检验。共同民主党议员对在金大中、卢武铉政府中也被重用的候选人使用了“老男孩”“选举用总理”“裤子总理”等尖锐的措辞，展开了攻势。 共同民主党非常对策委员长尹昊重4日在釜山市莲堤区釜山市党部召开的紧急对策委员会会议上表示：“不会像过去国民力量党那样无条件地扯后腿和挑刺，”“但是，在严重的内外环境下，将仔细检验是否具有团结内阁的专业性，是否具备符合国民要求的道德性。” 该党院内代表朴洪根也表示：“在历届政府拥有的履历并不重要。国民关心的不是过去，而是未来，”“核心是是否具备解决周期性大流行和气候危机、能源和数字化大转变等大转变期课题和两极化、低增长等韩国面临危机的国政运营哲学和力量。”其核心要义是，虽然韩德洙拥有国务总理等丰富经验，但有必要检验是否具备了符合时代状况的力量。朴洪根表示：“将立即组成人事听证工作组，着手进行听证委员的构成等彻底的检验准备。” 金荣培议员当天在YTN广播中就韩德洙成为总理人选表示：“虽然有人评价他是无色无味的管理型，但也有很多人评价说，这是不是想避免最糟糕局面的老男孩回归。”金南国议员也在KBS广播中表示：“这不是选举用总理吗？虽然没什么问题，但我觉得有点遗憾。” 据悉，共同民主党正在关注韩德洙2012年自卸任驻美大使职务后担任韩国贸易协会会长、S-oil社外理事等担任非公职的时间。禹相虎议员也在当天的TBS广播中表示：“从我们的立场来看，他是我们这边政府时期担任总理、副总理的人，如果进行检验，只要不出现非常不好的问题，就很难拒绝，”“从公职上退下来后过着怎样的生活，大概主要会检验这一方面。总要看一看。”

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