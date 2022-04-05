上海因封锁长期化而人心惶惶……甚至传出“关闭港口说”. April. 05, 2022 07:48. by 金祺容 kky@donga.com. 随着中国经济首都上海因新冠疫情的封锁时间延长，市民的恐惧正在加大。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，上海港等待装货卸货的船只在封锁后也激增至300艘以上，物流障碍将更加严重。随着上海封锁长期化，3月28日停产的电动汽车企业特斯拉也将持续关闭工厂。这是自2019年末启动以来中断时间最长的一次。 据中国国家卫生健康委员会4日透露，前一天中国全国新冠确诊患者为1.3137万人，接近2020年2月12日1.5152万人的历史最高纪录。当天上海新增确诊病例9006例。当初上海市当局公布的封锁时限是4日，但封锁仍在继续。 随着上海市民的不安心理增大，相关传闻也在扩散。3日微博上迅速传出了上海某医院一名儿童因新冠治疗无效死亡的消息和视频。该视频中可以看到医务人员走近躺在病床上的孩子的样子，画面外还听到了像父母一样的人的喊叫声。 上海市卫生健康委员会当晚破例发表声明，正式解释说：“相关视频是上海复旦大学医院对因高烧而昏迷的孩子进行急救的场面。”声明说：“孩子恢复了意识，父母也向医疗人员道歉。”有传闻称，上海供应蔬菜的企业把蔬菜堆放不管后又废弃，世界最大的物流港上海港即将关闭等。对此，上海市当局虽然解释说不是事实，但对政府的不信任累积的市民却不相信。上海市在正式宣布“不会封锁”的第二天即3月28日开始全面封锁，已经失去了市民的信任。

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