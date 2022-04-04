64%的MZ一代：“即使价格贵也愿意购买实践ESG经营企业的产品”. April. 04, 2022 09:03. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 据调查结果显示，每10名MZ一代中就有6人表示即使价格昂贵，也愿意购买实践ESG（环境、社会、支配结构）经营企业的产品。 大韩商工会议所3日表示，上月1日至15日以380名MZ一代为对象，对“ESG经营和企业的作用”进行了调查，结果显示，64.5%的应答者表示即使追加支付，也要购买实践ESG经营企业的产品。对于与竞争公司的同一产品相比，能多支付多少的提问，回答“2.5%~5%”的人最多，占48.4%。4.2%的受访者更是表示愿意多支付“10%以上”。 对于“反映价值消费的新造词中最重要的概念”的提问，46.6%的人选择了“价心比”（与价格相比心理上的满足）。据调查，除了价格和品质之外，选择能够体现个人价值和信念的“Meaning Out”占28.7%，回答为助威而进行的购买活动“走财路”的占10.3%。 在企业应起到的作用方面，“透明伦理经营实践”占51.3%，所占比率最高。这一数值接近第二个作用“创造工作岗位”（28.9%）的两倍。第三重要的作用则认为是“环境保护”（13.2%）。 另外，在今后ESG经营推广的最重要因素方面，应答者们选择了“提高国民认识”（38.4%）、“政府法律、制度上的支援”（27.9%）、“大企业以身作则实践”（27.6%）等。

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