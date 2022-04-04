尹锡悦提名韩德洙为总理……能否成为责任总理是关键. April. 04, 2022 09:03. by 鄭用寬 yongari@donga.com. 前总理韩德洙被提名为尹锡悦新政府的首任国务总理。当选总统尹锡悦昨天介绍了韩德洙，称他是“与政派无关，只是实力得到认可的人”“在经济、通商、外交领域积累了丰富的经验的人”等。接着，他还说明了人选的背景，称“要为韩国经济再次飞跃打下基础，要彻底应对经济和安保融为一体的‘经济安保时代’。” 据悉，尹锡悦和韩德洙过去没有特别的私人缘分。尹锡悦从一开始就物色了可以兼顾经济、外交、安保的“非政治家”，认为韩德洙是最佳人选。韩德洙历任通商交涉本部长、经济副总理、总理等职务，还担任过驻美大使和贸易协会会长。有人指出，韩德洙虽已73岁高龄，并曾在进步、保守政权中担当诸多重任，但离开公职已久，新鲜感下降，很难将其视为符合第四次产业革命时代的总理。 韩德洙在接受媒体采访时表示：“青瓦台和总统不可能将所有政策都亲理万机。”“总统应该赋予各部部长固有的议程，使权力分散成为可能。”这是责任总理、责任部长的构想。 问题是如何实现。韩德洙在政权交替方面没有做出直接贡献，而是被“选中”。总统职务交接委员会已经另行启动。尹锡悦方面计划在本周依次发表部长候选人。这是韩德洙提请的形式。据悉，他前天在与尹锡悦的会面中，就部长候选人名单一同进行了评论，但究竟会参与多少人选还是未知数。 韩德洙表示，“如果青瓦台完成人事安排，部门就会放手不管”，其构想是，让部长推荐副职，并安排下属机关的人事，如果有错误，则由部长亲自承担责任。如果总理提请部长、部长推荐副职等人事系统得以落实，青瓦台的权力将比现在更加分散，内阁自律性也会提高。虽然是政权初期的过渡期，但责任总理和责任部长的落实取决于尹锡悦的实际意志。

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