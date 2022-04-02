韩国最快将从18日开始摘掉室外口罩. April. 02, 2022 07:30. by 柳根亨记者、金素英记者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 预计从18日起，在野外可以不用戴口罩。关于私人聚会人员、餐厅、咖啡厅营业时间的限制等保持社交距离的措施也将大部分被解除。新冠疫情发生后从2020年3月22日开始的757天里限制我们日常生活的措施，除室内戴口罩外将全面消失。这实际上等于进入了“非流行”局面。 保健福祉部长权德哲在1日的发布会上表示：“如果今后两周流行减少趋势持续下去，危重患者和医疗体系呈现出稳定水平，以后将全面调整保持距离举措，”“除室内口罩外，将解除所有防疫限制，走向接近日常生活的体系。”国务总理金富谦当天在中央灾难安全对策本部会议上表示：“尊重社会各界的声音和总统职务接管委员会的意见，经过深思熟虑后做出了决定。” 防疫当局当天没有提出除室内口罩外可以全面解除防疫的具体条件。但是，政府内外有预测称，如果新增确诊患者人数（最近一周在20万至40万人之间）到了每天不到20万人、危重患者人数（截至1日为1299人）不突破1300人，就有可能实现这一目标。嘉泉大学吉医院感染内科教授严重植（音）表示：“危重症患者可能会从4月中下旬开始减少，但死亡人数可能不会像预期那样减少。18日是否解除室外口罩还有待观察。” 在此之前，政府决定从4日起实施为期两周的“最后保持距离”。私人聚会的人员将从最多8人扩大到10人，餐厅、咖啡厅等营业时间将从晚上11时延长到晚上12时。此外，政府决定在本月内中断支付给新冠死者家属的葬礼费（1000万韩元）。支援葬礼设施的防扩散费（300万韩元）暂时还会继续支援。

한국어