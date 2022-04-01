距地方选举还有两个月，不能成为没有地区蓝图的“非好感大选延长战”. April. 01, 2022 07:46. . 距离6月1日地方选举还有两个月时间，朝野双方都逐渐展开了公推竞争。决定与共同民主党合并的新浪潮党代表金东衮、国民力量党前议员刘承旼昨天依次宣布参加京畿道知事竞选。京畿道被认为是最大的激战地之一。面对首尔市长吴世勋，出现了共同民主党前代表宋永吉的遴选论。国民力量党议员洪准杓正式宣布参加大邱市长竞选。 此次地方选举是尹锡悦政府上台20多天后举行的。很难预测以0.73%的微弱差距结束的大选民心，会偏向哪一方。在各种舆论调查中，对尹锡悦的国政运营期待感停留在50%左右。在双方分裂的民心尚未发生巨大变化的情况下，朝野似乎将地方选举视为大选的“延长战”，正在制定选举战略。 在2017年大选第二年举行的上次地方选举中，共同民主党在17个广域团体中占据了14个。这成为了2020年压倒性议会选举胜利的原动力。相反，国民力量党以去年首尔、釜山市长补缺选举的胜利为跳板，勉强在大选中获胜。因此，此次地方选举确实是朝野双方都不能退让的战场。如果国民力量党获胜，尹锡悦政府将在一定程度上克服国会朝小野大的情况，获得启动国政的动力。如果民主党获胜，尹锡悦政府从一开始就被巨大在野党的立法权力和地方权力所包围，有可能无力。 共同民主党表示：“将以死即生的觉悟动员党的所有人力资源。”前京畿道知事李在明的作用论也不断出现。国民力量党也有相当危机感，认为“如果在地方选举中失败，尹锡悦政府将成为植物政府”。在这种情况下，地区均衡发展等地方选举问题已经无影无踪，“中央政治的地方化”现象更加露骨。在上次大选时参加党内竞选失败或在大选之前辞职的人物大举发出挑战书也与此不无关系。甚至有人在首尔进行政治活动，以与相关地区的“牵强姻缘”为由，想要得到公推。 这是1995年以来第八次地方选举。地方不能不受中央的影响。即便如此，地方选举也有固有的领域。不能沦为大选的第二番选战。如果不想被批评为继“非好感大选”之后的“非好感地方选举”，就应该在剩下的时间里，为地区发展进行政策展望对决。

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