从明年开始预算减肥……不要再推迟财政准则的实施. March. 31, 2022 07:51. . 韩国政府29日表示，编制明年预算案时，将通过支出结构调整筹集10万亿韩元的追加财源。其宗旨是，通过削减执行不力的事业、合并各种基金、提高小学和初高中教育财源分配效率、防疫用临时支出正常化等4大财政革新方案，使文在寅政府的扩张财政基调正常化。这预示着明年预算案中现政府一直致力于的韩国版新政、减少或废除转变为包容性先导国家的课题等财政事业的大转变。 这种“预算减肥”是因为最近几年因灾难补助和福利事业等，国家债务增加到了临界值的危机感。对于韩国的国家债务，国际信用评级机构惠誉甚至担忧道：“从中期来看，有可能成为国家信用等级压迫因素。”虽然现在也是个问题，但韩国面临的是到2025年为止每年累积100万亿韩元以上赤字的结构性危机。一旦开始的福利事业像滚雪球一样越滚越大，正在挤压国库。 问题是调整支出结构本身并不容易，而且下届政府履行竞选公约也需要天文数字般的资金。韩国每年600万亿韩元的预算中，有一半是必须使用的义务支出。虽然有裁量支出可以动手，但其中国防费等硬性支出较多，很难大幅缩减规模。最重要的是，当选总统尹锡悦承诺的老人基础养老金、士兵工资上调案，再加上为小工商业者准备的50万亿韩元规模的第二次追补预算，不知从哪里筹集资金。这些都是在没有明确判断财政投入水平的标准的情况下，随意增加财政事业的结果。 在国内外一再发生危机的情况下，以这种方式无法收拾财政赤字，有可能把过重的负担转嫁给下一代。只有将国家债务和财政赤字控制在一定水平以内的财政准则，才能起到防止松散的财政运营、灵活运用追补预算的安全阀作用。经济合作与发展组织36个成员国中有34个国家实施了财政准则，但韩国自2020年底向国会提交该标准后，时过1年多仍杳无音信。没有运用国库的最低标准，只喊财政正常化，是再空洞不过的了。

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