韩国军方首次成功试射国内技术开发的固体燃料运载火箭. March. 31, 2022 07:51. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国主管国产武器研究开发的国防科学研究所30日表示，利用国内技术开发的固体燃料运载火箭的首次试射获得成功。这是自去年5月以韩美首脑会谈为契机，限制固体燃料运载火箭开发的韩美导弹方针终止后，时隔10个月取得的成果。 据悉，在当天的试射中，对运载火箭的必需技术——大型固体燃料发动机、整流罩及级分离、上端姿态控制技术进行了检验。出于安全原因，军方没有公开具体的飞行高度和时间等。军方计划今后通过进一步检验，搭载实际卫星进行发射。军方相关人士表示：“开发完成后，将拥有将小型卫星和多数微型卫星独自送入地球低轨的能力。”另外，随着相关技术向民间转移，预计将对国内宇宙产业的振兴做出贡献。 军方当天全面公开固体燃料运载火箭试射成功这一事实，可以看做是考虑到最近朝鲜发射洲际导弹的挑衅而采取的行动。因为运载火箭和洲际导弹的基础技术相同，这意味着韩国军队也确保了洲际导弹级远程导弹的开发潜力。 国防部在当天的报道资料中指出：“最近朝鲜发射洲际导弹、自行放弃暂停（核试验·试射洲际导弹）等，在此非常严峻的时期，固体燃料运载火箭的试射成功，是我军独自加强宇宙基础监视侦察领域国防力量的重要里程碑。”报道资料还说：“今后将认识到宇宙领域是对国家安保产生重大影响的核心领域，尽早扩充固体燃料运载火箭等基于协同性的国防宇宙战斗力。”

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