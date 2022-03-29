柴油价格暴涨……政府应尽快出台减轻痛苦的对策，哪怕只是用于平民生计. March. 29, 2022 07:46. . 随着柴油价格的暴涨，货车和快递车辆等生计型运输从业者的痛苦正在加大。昨天，全国平均柴油价格比年初上涨了30%以上。上周，首尔的价格甚至超过了2000韩元。由于14年来首次暴涨，部分加油站的柴油价格超过了汽油价格。 柴油价格的暴涨不仅会给个体户等平民的生活带来困难，还会因物流问题在整个产业中引发动脉硬化现象，令人担忧。柴油价格之所以如此上涨，是因为乌克兰事态导致占国内进口量一半以上的俄罗斯产柴油供应出现了问题。随着新冠导致产业活动放缓，去年欧洲柴油生产减少，库存也告罄。如果乌克兰事态长期化，柴油价格的高位运行将持续相当长的一段时间。 直接的损失主要集中在使用柴油作为生计手段的货车司机和个体户、农渔民等平民身上。据货物业界透露，一年之内，油费根据货车装载重量，最多每月平均增加了250万韩元。也就是说，在平均运输费的三成以上用于油费的情况下，他们陷入了既不能工作也不能不工作的情况。据悉，延长4个月至7月的油类税下调措施也没有多大帮助。因为油类税的下调与货车司机收取的油价补贴挂钩，如果税额降低，补贴也会随之减少。 业界要求恢复2009年废除的“油价联动补贴”，但此举与脱碳政策背道而驰。由于存在公平性争议，政府对此面露为难的表情。但也不能因此而袖手旁观。作为替代方案，正在讨论增加油类税下调幅度的方案，应该考虑到削减油价补贴带来的抵消效果。即使只是为了老百姓的生计，也要谋求暂时得到实质性的实惠的并行对策。趁此机会，有必要观察柴油价格对整个产业竞争力的影响，重新整顿油类税体制。

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