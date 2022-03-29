生怕刺激普京? 拜登提及“俄罗斯政权更迭”仅过一天就改口. March. 29, 2022 07:47. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 美国总统拜登（照片）在一天后推翻了暗示俄罗斯“政权更迭”的即兴发言。针对乌克兰事态接连发生的口祸，美国和西方纷纷指责这是“可怕的失误”，美国随即出面澄清。 拜登当地时间27日结束欧洲巡访回国，造访华盛顿某教会。在被问到“是否敦促俄罗斯政权更迭”时，他回答说“不是”。 他前一天在波兰表示，“俄罗斯总统普京不能继续留在权力宝座上”，暗示有必要推翻普京。但法国总统马克龙和德国总理朔尔茨批评说：“西方国家首脑应该克制制造紧张局势的发言。”俄罗斯以西方国家援助乌克兰为由，提高核威胁水平，这可能会给俄罗斯扩大战争提供借口。 《华盛顿邮报》报道说：“拜登总统9个单词的即兴表演引发了世界性的大混乱。”美国共和党众议员迈克尔·华尔兹也批评称：“拜登总统作为军队统帅，有必要严肃对待（失误），”“这是在给普京总统的宣传投饵料，可能会使普京内部变得更加强大，产生反效果。” 这是拜登第三次卷入乌克兰事态相关传闻。他在今年1月19日就任一周年记者会上曾表示，“如果俄罗斯入侵乌克兰规模小，将会招致小规模的应对”，结果遭到了“允许俄罗斯入侵”的批评。此外，拜登本月24日就俄罗斯使用化学武器的可能性表示“将引起对等的应对”，引发了西方国家可能使用化学武器的争议。 美国NBC电视台27日进行的民意调查结果显示，82%的受访者认为“乌克兰战争中会使用核武器”，74%的受访者认为“美国将向乌克兰派兵”。对于“相信拜登总统能正确应对乌克兰事态吗”的提问，只有28%的人给予了肯定的回答。 也有分析认为，拜登“改朝换代”的暗示发言，可能是考虑到美国国内强硬论的“算计好的失误”。

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