拜登声称“独裁者普京不能继续留在权力宝座上”，暗示敦促其下台. March. 28, 2022 07:59. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国总统拜登发表了超强硬发言，暗示入侵乌克兰的俄罗斯总统普京下台或被驱逐。俄罗斯称拜登总统为“拜登先生”，表示强烈的不满。俄罗斯还在当地时间26日拜登总统访问与乌克兰接境的波兰时，向距离波兰国境仅60公里的乌克兰西部城市勒比乌发动了一波导弹袭击。波兰是北约的东部最前线。 ○ 拜登暗示驱逐普京 当天访问波兰首都华沙的拜登在演讲中表示：“这个人（普京）不能继续留在权力宝座上。”该发言出现在演讲最后部分，拜登还在演讲中称，普京是“独裁者”，“自由世界不会屈服于俄罗斯的侵略”。不过，美国白宫方面在发言后解释说：“准备好的稿件没有这一部分内容，”“拜登总统的发言是指普京总统不能向邻国行使权力，而不是指俄罗斯政权更迭。” 拜登针对普京表示，“不要想进入北约领土1英寸”，明确表示，如果这样，北约成员国将合力进行防御。 拜登当天在与波兰总统杜达的首脑会谈中也提到了“成员国受到攻击后其他成员国将自动介入”的北约宪章第五条，强调成员国之间的集体防卫承诺是坚定的。拜登表示：“我们认为这一条款是神圣的承诺，”“成员国必须团结一致。”他还说：“普京相信可以分裂北约，将东欧与西方国家分离，但他做不到。”但拜登总统也表示，“美军并不是为了与俄罗斯军队对立而停留在欧洲”，再次确认了美军无意介入乌克兰战事。 拜登当天在华沙会见乌克兰难民后，被记者问及“关注难民时如何看待普京”时回答说：“他是屠夫（butcher）。”白宫表示，拜登当天还出席了美国和乌克兰外交部长、国防部长“2+2”会谈，讨论了乌克兰的人道主义情况等。 拜登25日将乌克兰事件比喻为1989年发生的中国天安门事件。他当天访问了距离乌克兰国境约80公里的驻波美军部队，高度评价了乌克兰国民对俄罗斯的抵抗意志，并将其比喻为“一名30岁的女性拿着步枪站在坦克前”。他还强调：“如果说到发生在天安门广场的事情，这是那次事件的平方。”拜登评价普京说：“说实话，他是战犯。”拜登对欧洲进行为期4天的访问，24日为了应对乌克兰事态接连参加了在比利时布鲁塞尔举行的北约、七国集团峰会。 ○ 俄罗斯在波兰跟前进行导弹攻击 俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫就拜登暗示驱逐普京的发言表示：“这不是拜登先生（Mr. Biden）决定的事情。这只能是俄罗斯联邦国民的选择。” 此外，俄罗斯军队26日继续对乌克兰西部城市勒比乌进行了轰炸。据路透社等媒体报道，当天在拜登在华沙发表演讲之前，有4枚火箭落在勒比乌外围。勒比乌州州长科济茨基表示：“火箭攻击燃料储存设施和军事设施，导致5人受伤。” 据外媒报道，自2月24日俄罗斯全面入侵乌克兰后，勒比乌成为俄军的主要空袭目标尚属首次。

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