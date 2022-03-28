危重症患者1216名，历史第二大规模，“流行还会来的…也有可能出现新的变异毒株”. March. 28, 2022 08:01. by 刘根亨记者•金素英记者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 新型冠状病毒肺炎（COVID-19）“奥密克戎变异毒株”的流行正在延长。随着死亡病例和危重症患者迟迟没有减少，医疗体系负担持续增加。 27日一天新增确诊患者为31.8130万名，从24日开始连续4天超过30万名。虽然与一周前的20日（33.4642万名）和两周前的13日（35.0168万名）相比，确诊患者有所减少，但很难看作是明显的减少趋势。 奥密克戎变异毒株的顶峰区间比政府当初预想的（16~23日）要长。部分人预测，即使流行图表不超过历史最高值（17日的62万名），也会停留在30万~50万名附近，直到4月中旬。嘉泉大学医学院预防医学教室教授郑在勋（音）解释说：“受隐形奥密克戎的影响，流行图表的顶峰会更大更持久”，“今后3周左右可能会出现非常缓慢的减少趋势。” ○ 危重症患者时隔11天之后达到历史第2大规模 重症患者和死亡病例的趋势更为严重。截至27日0时，危重症患者达1216人，为历史第二多。继16日达到1244人，创下历史最高纪录后，时隔11天再次突破1200人大关。 韩国新冠病毒危重症患者自8日以后连续20天超过1000人。重症患者病床迅速占满了人。全国重症病床启动率为67.8%，比前一天（66.3%）上升了1.5个百分点。为在重症中病情好转或重症恶化可能性较高的患者准备的准重症病床启动率更高，达到69.0%。虽然政府主张病床启动还有余裕，但首都圈主要大学医院呼吁：“如果政府公布的病床启动率达到70%，现场几乎没有可以运营的病房。” 27日死亡病例为282人，虽然比前一天（323人）有所减少，但仍处于300人左右的水平。天主教大学医学院名誉教授（微生物教室）白顺英表示：“政府称死亡病例中有多数是基础疾病患者，如果这些人没有感染新冠病毒，不少人就不会死亡。”嘉泉大学吉医院感染内科教授严重植担忧表示：“从重症监护室住院到死亡的速度反而比去年‘德尔塔变异毒株’危机时快。” ○ 有人提出新变异毒株出没的可能性 国内外也有预测称，今年下半年（7~12月）可能会出现新的变异毒株。即使奥密克戎变异毒株结束流行，如果出现传播力和致死率超过季节性流感的新变异毒株，也很难完全恢复日常。 据英国《每日邮报》报道，英国政府医学助理克里斯•威蒂博士表示：“2年内很有可能出现比奥密克戎更恶劣的变异毒株。”英国爱丁堡大学教授安德鲁•兰博特担心地说：“存在下次新冠病毒变异毒株不是在奥密克戎，而是在之前的德尔塔或阿尔法变异系统中发生变异的可能性”，“这种情况下，将具有奥密克戎以上的免疫回避性。” 对于这样的担忧，郑教授表示：“发生变异的概率平均每月为30%”，“反复的再流行是不可避免的，下半年可能会出现新的变异毒株。” 但也有人反驳说，如果全世界60%的人获得自然免疫，就很难出现比奥密克戎变异更强的变异。白教授表示：“无论发生多大的变异，拥有自然免疫力的比率都很高，因此传播力很难比现在的隐形奥密克戎强。”首尔大学医学院感染内科教授金南中也表示：“虽然会出现新的变异，但似乎缺乏比奥密克戎变异更强的依据”，“尽快建立国家中央传染病专门医院等我们目前较为迟缓的传染病应对体系更为重要。”

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