关于一位沉重地忍受孤独的雕刻家. March. 26, 2022 07:24. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 记者去首尔城北区东仙洞的话，要去几个地方。总面积37.75平方米的不宽阔的地方。站立着就会有一种奇妙的寂寞。这是韩国近代雕刻家权镇圭（1922~1973年）的工作室。他从1959年到去世为止，在这里生活了14年，并制作了《自塑像》（1967年）等作品。他不仅强烈地抓住了观众的心，还展示了能够生动感受到各种感情的作品，被称为“天才雕刻家”。 对此，作者这样说道。“有些人会让人感受到奇特、闪光、敏捷、灵巧等。可能是因为（中略）迟钝，我从权镇圭身上感觉不到这些。但是感觉很沉重。” 作者是权镇圭的姐姐权庆淑的二儿子，2008年成立了权镇圭纪念事业会，负责故人作品的收集和研究。 作者只是作为一个人说出了权镇圭。权镇圭和他的前妻狄野智的故事尤其凄婉。1949年考入日本武藏野美术学校雕塑系的权镇圭与狄野智恋爱8年后结婚。韩日邦交正常化之前的1959年，权镇圭怀着在国内取得成功的梦想独自回国，5年后他在岳父寄来的离婚文件上签名。两人第一次也是最后一次见面是在1968年在东京举行的个人展上。作者通过《智》（1957年）、《重逢》（1967年）等作品类推测了权镇圭的内心。 虽然抽象雕塑很流行，但权镇圭坚持做具象雕塑。以《智媛的脸》（1967年）和《十字架上的基督》（1970年）为代表的陶塑（用土制成雕塑后放进窑里烤的作品）和干漆（在框架内贴上麻布涂漆的作品）表明他不断挑战的精神。但是作品卖得并不好，交情的熟人也很少。他感受到的孤独可以在最后的踪迹中找到。1973年5月3日，他来到高丽大学博物馆，静静地和自己的三幅作品对视后，第二天在城北区工作室自杀。 他生前走了一条凄凉的路，今年是他人生诞生100周年，虽然为时已晚，但再次受到关注。在首尔市立美术馆西小文本馆举行的“纪念权镇圭诞辰100周年-炉室的天使”展将持续到5月22日。炉室是指有窑或有炉的工作室。

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