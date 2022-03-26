掌握应对朝鲜挑衅钥匙的中国，不能再维护和包庇. March. 26, 2022 07:25. . 韩国当选总统尹锡悦昨天与中国国家主席习近平进行了首次通话。这次通话是在朝鲜发射“怪物洲际导弹”的第二天进行。尹锡悦就韩半岛安保情况和应对朝鲜挑衅的方案与习主席进行了协商。朝鲜当天确认洲际导弹是“火星-17”型导弹，并声称是“可靠的核战争遏制手段”。 通过发射“怪物洲际导弹”打破红线的朝鲜正在露骨地提高核威胁水平。朝鲜国务委员长金正恩下达了亲笔命令书，要求“勇敢地发射”，并前往平壤顺安机场观看了发射过程。朝鲜媒体对此进行了报道，使用了13次“核”一词。朝鲜摆出了随时准备继续进行核试验等追加挑衅的样子。 应该阻止朝鲜妄动的中国应对确实令人失望。中国前天对朝鲜发射洲际导弹表示：“希望有关各国坚持对话、协商的正确方向。”不仅没有谴责，反而把责任推给周边国家。中国也没有在联合国安理会发出应有的声音。中国难免会受到“借助新冷战的潮流，为朝鲜打开了挑衅余地”的批评。 中国就对朝问题立即与尹锡悦合作的可能性不大。中国一直对阐明“堂堂正正外交”的尹锡悦的对华政策表现出不满。即便如此，中国也没有余力帮助朝鲜进行核挑衅。朝鲜核技术的提升对于即将开始第三个任期的习主席来说既是政治负担，也是安保威胁。这是助长周边国家核扩散、加速地区不稳定因素。 哪怕从现起， 中国也应该向朝鲜施压，要求朝鲜停止挑衅，进行对话。首先应该改变与国际社会对朝制裁对着干的态度。联合国安理会第2397号决议虽然包含了朝鲜发射洲际导弹时自动追加制裁的“触发条款”，但这也要通过决议才能实现。中国的参与是作为国际社会一员应该承担的义务。新政府也应该做好准备，以便在上台后尽快与中国进行实务协商。阻止朝鲜拥核是关系到韩中两国国家利益的共同分母，也是左右今后关系的核心问题。

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