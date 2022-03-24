尹锡悦“有就职前走访各地区的构想”……以候任总统身份实属罕见. March. 24, 2022 07:58. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 候任总统尹锡悦在就任前将听取各地区民众心声。这是以候任总统身份破例进行的地方之行，有人认为可能是考虑到了6月1日地方选举。 尹锡悦的发言人金恩慧23日在首尔市钟路区三清洞金融研修院举行的新闻发布会上解释说：“正在准备尹锡悦视察地方民生现场的日程，”“这是为了履行选举期间对国民做出的承诺，表明把相关承诺反映在国政课题上的意志。”对于访问时间和地区，金恩慧表示：“我们正在研究在不久的将来前往，”“虽然原则已经确定，之于访问哪个地区后，决定之后会马上告诉大家。” 总统职务交接委员会相关人士就尹锡悦的地方之行表示：“其宗旨是传达当选感谢之意，并进一步加强与国民的沟通。”据悉，尹锡悦前一天在与国民力量党初选议员举行的座谈会上，积极回答了部分议员“请倾听地方民众心声”的要求。尹锡悦14日和15日分别访问了首尔南大门市场和庆北蔚珍山火受灾现场，还强调说：“要在现场寻找答案。” 尹锡悦以候任总统的身份多少有些破例地计划了地区活动，政界也有人分析说，这是考虑到6月1日地方选举。共同民主党一名再选议员说：“通常交接委员会初期是各部门业务报告和选定国政课题等业务繁重的时期，”“非要抽出时间安排感谢当选之行，可能是意识到了接下来的选举。” 尹锡悦在当天下午与越南国家主席阮春福通电话等，继续进行外交活动。这是继美国总统拜登、日本首相岸田文雄、英国首相约翰逊、澳大利亚总理莫里森、印度总理莫迪之后，第六次与外国首脑通话。在韩越建交30周年之际，两人讨论了加强两国相互合作关系的方案等。据悉，尹锡悦计划在本周内与中国国家主席习近平通电话。

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