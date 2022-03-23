爱情是动词. March. 23, 2022 07:46. . 结束了长达为期三周的绝食斗争，男子拿着大纸板站着。纸板上写有这样的句子。“爱情不是名词，而是动词。那是行动的单词。感谢提供帮助的所有人。”前两句是他喜欢的Trip Hop乐队“Massive Attack”的《泪珠》中的歌词，压缩地表达了他为什么做出这种行为。 这是关于一位叫理查德•拉特克利夫的平凡的英国人的故事。他的考验始于2016年4月。带着年幼的女儿去伊朗探亲的妻子在回国途中因涉嫌颠覆体制而被捕。在英国的丈夫焦急万分。英国政府称他们会自己看着办的，所以不要大惊小怪。但他并没有坐视不理。他还拜访了地区区议员，向媒体呼吁，并尽他所能。他还和妻子一起展开了为期两周的绝食斗争。妻子在德黑兰监狱，他在伊朗驻伦敦大使馆门前。那个也行不通后，他于2021年在英国外交部大楼前绝食了3周。他恳切地呼吁大家记住他的妻子。如果远离人们的关心，妻子就永远无法回来。 他的妻子是人质。1979年，英国没有归还巴勒比政权交给英国银行的4亿英镑（约6400亿韩元），伊朗将他的妻子当作人质。他拼命行动，把真相公诸于世。这动摇了市民，也动摇了政治人士。最终，政府迫于舆论压力，将钱还给了伊朗，他的妻子也于2022年3月回到了家人的怀抱。这是时隔6年的事情。这都得益于他可歌可泣的献身精神。毫不吝啬地帮助他的地区女性议员在议会传达了释放消息，开玩笑地说：“提高了对世界丈夫的标准。”是的。他就像Massive Attack所唱的歌词一样，是展现爱情是实践动词的人。不是定型的名词。

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