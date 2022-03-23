汝矣岛-石村湖樱花路时隔3年再次向市民开放. March. 23, 2022 07:46. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 首尔的樱花名胜汝矣岛和石村湖樱花路时隔3年将回归市民的怀抱。但是考虑到新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的持续趋势，决定不举行正式庆典。 首尔永登浦区22日表示，将从31日开始限制性地向市民开放汝矣岛樱花路。为了防止新冠病毒的扩散，区里从开业16年后的2020年开始中断了每年举行的“汝矣岛春花庆典”。去年也全面控制了樱花路，只对选定的部分人员进行了春花参观活动。 从31日到下月8日，市民们可以步行从西江大桥南端到国会议员会馆十字路口的汝矣岛樱花路1.7公里区间。平日从上午9点到晚上10点，周末从上午8点到晚上10点。但是樱花路的出入口有西江大桥南端十字路口和议员会馆十字路口两处，从汉江公园通往樱花路的通行路将全部被切断。 考虑到今年奥密克戎变异毒株的急速扩散状况，区里决定不举行汝矣岛春花庆典。有关春花路开放及交通管制的信息可以在春花庆典官方网站（blossom.or.kr）上进行确认。 松坡区的石村湖樱花路也将时隔3年重新开放。虽然石村湖樱花节不举行，但市民可以不受运营时间限制地观赏樱花。 为了防止石村湖人潮涌动，区里将从25日开始到下月3日为止，以“松坡环路”为中心举行“赏樱花游”活动。松坡环路是连接城内川、长芝川、炭川、汉江等的21公里路程。区里计划在步道各处设置拍照区和展示活动。

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