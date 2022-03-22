尹锡悦与经济团体举行午餐会……企业活跃才能产生工作岗位和福利财源. March. 22, 2022 07:58. . 候任总统尹锡悦昨天首次会见了6大经济团体负责人。团体负责人们建议进行规制改革和修改劳动法制等，并提议“定期举行聚会讨论创造工作岗位”，尹锡悦回答说：“政府应该消除制度上的妨碍因素，让企业更自由地判断，自由地投资和成长。” 结束总统职务接管委员会的组建和决定青瓦台搬迁候选地后，尹锡悦的首次对外行动就是与经济团体负责人们的会面，这具有象征性的意义。由于企业规制三法、工会三法、重大灾害处罚法等使企业萎缩的立法和政策，5年来韩国经济界陷入了无力症。因此，企业对新政府寄予厚望。昨天，中小企业中央会会长金基文表示，“在过去的政府中，中小企业最痛苦”，要求改善最低工资制、每周52小时工作制、重大灾害处罚法也是出于这种心情。 一直承诺“民间主导增长”“可持续的好工作岗位”的尹锡悦为了兑现公约，迫切需要企业的合作。尹锡悦昨天表示：“企业的成长就是经济增长。会感受到妨碍因素是什么，会了解，请继续建议。”韩国法人税的80%以上由排名前1%的企业支付，因此，需要投入资金的福利扩大公约的成败也取决于任期内培养多少世界性的“超差距企业”。 尽管如此，政府和企业久违的合作很难立即取得成果。修改劳动法制、放宽很多“钉子限制”是立法事项，因此在与巨大在野党的合作走上正轨后才能期待。尹锡悦在候选人时期接受巨大工会的要求而引进的“公共机关劳动理事制”有可能进一步恶化劳资关系，因此有必要倾听经济界的意见，制定减少副作用的对策。企业也应该摆脱官商勾结等旧态，致力于创造工作岗位。特别是，因牵连到朴槿惠总统干政事件而经历5年地位下降后于当天回归的全国经济人联合会应该留意这一点。 新冠疫情发生后，我国经济仍然没有出现大的问题，大企业起到了绝对的作用。这些企业因各种限制和对立的劳资关系而疲惫不堪，正在海外而不是国内增加投资。让大企业自发回到韩国建立工厂、聘用青年，是新政府应该做的事情。

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