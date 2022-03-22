斯大林格勒和基辅. March. 22, 2022 07:59. . 斯大林格勒曾是拥有60万人口的苏联第三大工业城市。从战略上讲固然重要，但一座这样的城市并不能改变战争的胜败。1942年8月，德国第6军25个师团向斯大林格勒袭来。其中8个师团将投入到城市进攻中。 知道巷战困难的德军通过大规模轰炸和炮击，将城市的建筑物夷为平地，进入了市街。虽然只有1万名苏联军队与市民军一起坚持了一个月，但还是被逼到了沦陷边缘。这时，支援部队从东边赶到了。苏联军队继续投入兵力，斯大林格勒的巷战成了一场混战。 双方分成10名以下的小组，在废墟上动用狙击兵、步枪手榴弹、铁锹，像捉迷藏一样展开了战斗。既没有战线，也没有防御据点。这就是巷战的本质和噩梦。 德军虽然厌倦了顽强抵抗的苏联军，但稍后情况发生了变化。随着大规模增援军从东部西伯利亚的抵达战场，德国6军反过来被苏联军队包围了。 德军虽然有逃脱的机会，但希特勒拒绝了撤军的命令。从之前开始，由于战况不顺，他随意解雇了包括参谋总长在内的将军们。在绝望的情况下，德军以城市废墟为武器坚持了2个月。1943年陷入饥饿状态的9万名德军最终投降。当时留在城市的市民只有1000多人。 城市巷战是最坏的战争。其本身就是战争犯罪。俄罗斯现在试图在基辅再现斯大林格勒。俄罗斯军队已经在其他城市进行狂轰滥炸，在基辅甚至有可能做出更严重的事情。虽然有可能是虚张声势，但普京已经3次以上突破了西方的预测。俄罗斯提出的侵略理由是乌克兰在顿巴斯地区的屠杀和野蛮行径。这还没有得到验证。即使是事实，也不能成为这种战争的理由。

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