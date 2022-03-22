乌克兰马里乌波尔：街上堆着孩子的尸体……“只剩下地狱了”. March. 22, 2022 08:00. by 金潤鍾, 任寶美 zozo@donga.com,bom@donga.com. “在街上散落的尸体中间，甚至能看到小孩的尸体。被俄军包围的城市里，人们只能化雪为食，饿得把失去主人的狗都吃掉了。” 这是乌克兰东南部港口城市马里乌波尔当地时间21日的情景。俄罗斯为了攻陷这座城市，在把它变成一片废墟后，制定了最后期限要求投降，但由于市当局拒绝投降，整个城市面临毁灭危机。《金融时报》报道说：“马里乌波尔曾经是乌克兰最重要的港口城市，现在成了巨大的骨灰堂和幽灵城市。” ○ 攸关战争成败，俄罗斯执着于攻克马里乌波尔 俄罗斯军队20日向马里乌波尔市要求，“在21日上午5点（韩国时间上午11点）之前放下武器，移交城市”，并怀柔说，如果在天亮前投降，将开放平民躲避通道。但马里乌波尔市当局没有投降，而是向俄军发送了“不要浪费时间，打开人道主义避难通道”的信件。于是，俄罗斯陆海空军更加残酷地进行了全方位的轰炸。 俄罗斯之所以执着于攻克马里乌波尔，是因为这里与此次战争的成败息息相关。马里乌波尔位于2014年强行合并的克里米亚半岛和东部顿巴斯内亲俄罗斯势力建立的顿涅茨克人民共和国的连接点，如果占领这里，南部和东部战线将连接起来，很容易击败乌克兰军队。《华盛顿邮报》分析说：“如果马里乌波尔被占领，从南北两个方向包围首都基辅和第二大城市哈尔科夫的可能性就会增大。” ○ “像二战时列宁格勒一样被彻底破坏” 马里乌波尔的47万人口中，有15万人于本月初离开了城市。剩下的32万人中也有20万人试图逃出，但是因为俄罗斯军队的包围，粮食、水、煤气、电力全部中断，被困在城市里超过3周。 居民米科拉·奥西琴科（音）说：“和我一起待在地下室里的人因为口渴，喝掉了加热器里的水，还融化了雪水喝。人们到处寻找小溪，如果小溪出现长队，就会成为俄军的空袭目标。”他说：“每次炸弹坠落时，我都会怀着迫切的心情用身体护住儿子，但知道守护不了儿子，所以感觉到了完全无力。”在马里乌波尔甚至能够看到，因为收拾在空袭中死亡的遇难者的尸体太过危险，流浪街头的狗正在吃放置的尸体。 符拉米迪尔在寻找避难场所的过程中遭到轰炸，失去了女儿和4岁的孙女，他对英国广播公司（BBC）说：“看了看地上，孙女的头部受到了严重损坏。就在旁边的女儿腿受了重伤，第二天就停止了呼吸。上帝啊，为什么给我这样的考验？我居然要埋葬这些漂亮的孩子们。” 在学校地下室防空洞与200多人一起躲避的克里斯蒂娜·佐拉斯对天空新闻表示：“空袭时，一名女性屁股被碎片击中。在救护人员到达之前，她不得了硬挺了一天，一直喊着‘太痛苦了，给我毒药吧’。”她说：“睡觉的时候轰炸还在继续，睁开眼睛就用身体盖住孩子们，等待着不知会落到哪里来的炸弹。” 在欧盟外交官中最后一个离开马里乌波尔的希腊总领事曼诺里斯·安德鲁拉基斯抵达本国后接受采访时表示：“马里乌波尔就像二战时德军长期包围导致100万人以上死亡的列宁格勒（现港口城市圣彼得堡）一样，将成为人们记忆中被战争完全破坏的城市，”“希望任何人都不要看到我所看到的东西。” 一名乌克兰士兵在名为“马里乌波尔的最后信息”的视频中喊着美国总统拜登、法国总统马克龙的名字，喊叫道“承诺的武器弹药还没有到”。

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