工作岗位和投资取代了经济民主化. March. 22, 2022 08:01. by 金贤智记者、金昌德记者 kjh@donga.com、nuk@donga.com. 据调查，第18届、第19届大选当时，两党候选人报道中提及最多的“经济民主化”，在第20届大选时被“投资者”等实际利益关键词所代替。 本报对从第18届至第20届大选D-90日开始的90天里同时提及两名总统候选人的十大综合性日报报道中，至少有一个与企业相关的特定关键词的报道进行了全面分析。企业相关关键词包括三星、现代汽车等5大集团的公司名称和总裁姓名、“企业”、“财阀”、“总裁”等共25个。最终分析对象是在Big Kinds数据库登记的12477条报道的24万多个单词。 除去固有名词和地区名称等，在20届大选中提及最多的单词是“工作岗位”。工作岗位在第18届和19届也分别占据第二位和第一位，与企业关系密切。 第20届大选的特征关键词是“投资者”（第二位）、“kospi”（第15位）、“股市”（第21位）、“交易所”（第23位）等与股票投资相关的单词。 在朴槿惠前总统和文在寅总统对决的第18届大选时，“经济民主化”最常被提及。这在文在寅和国民力量党议员洪准杓竞争的第19届时，出现次数排在第7位。但在此次大选中，它在关键词“前30名”中销声匿迹。在前两次大选中并列第三位和第五位的“非正式员工”和“正式员工”此次分别排在第七和第十七位，相对来说受到的关注较少。第20届大选的另一个特点是“前30名”中包括了“不公正”（第12位）、“公正性”（第14位）、“不平等”（第18位）等与公正相关的关键词。有分析认为，随着以“MZ一代”为中心对公正敏感的社会趋势的扩散，总统候选人和选举阵营将此作为了主要关键词。

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