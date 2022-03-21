俄罗斯首次向乌克兰发射高超音速导弹“匕首”. March. 21, 2022 07:51. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 俄罗斯在当地时间18日使用了可搭载核弹头的高超音速导弹“匕首”，摧毁了乌克兰的武器库。这是俄罗斯在2月24日入侵乌克兰后，首次将能够摧毁美国导弹防御网的高超音速导弹投入实战。分析认为，此举意在针对支援乌克兰的美国等西方国家提高核威胁水平。 俄罗斯国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫19日表示，前一天，在乌克兰西南部伊万诺-弗兰基乌斯克州德拉丁，破坏了储存乌克兰导弹和飞机用弹药的大规模地下设施。 俄罗斯改良“伊斯坎德尔”导弹并于2018年开发“匕首”导弹，可从米格战斗机或轰炸机上发射。据悉，射程为2000~3000公里，飞行速度为10-12马赫，美国的防空网无法拦截。因为可以携带核弹头和常规弹头，俄罗斯总统普京也多次称赞其为“超级武器”。 特别是俄罗斯在入侵乌克兰5天前的2月19日，在普京总统的指示下进行的战略核训练中试射了该导弹。美国政府官员拜登对美国有线电视新闻网（CNN）表示：“试射导弹力量，这是为了向西方发送信息。” 俄罗斯军队在乌克兰战略要地、东南部的马里乌波尔市中心与乌克兰军队展开激烈的巷战，加快了控制南部的速度。双方为了占据欧洲主要钢铁工厂阿乔布斯塔尔工厂，正在展开激烈的战斗。马里乌波尔市市长巴迪姆·博伊琴科向英国广播公司（BBC）吐露说：“我们的军队正在尽一切力量，但不幸的是，敌军规模比我们大。” 如果俄罗斯占领马里乌波尔，就可以确保连接俄罗斯2014年强制合并的乌克兰南部克里米亚半岛和亲俄势力较多的东部顿巴斯的陆路和稳定的补给线。有分析认为，如果进攻后一直被认为是俄军痼疾的补给问题得以解决，俄军将加强对首都基辅等地的攻势。美国《纽约时报》报道说，俄罗斯军队试图占领基辅，将成为第二次世界大战后80年来最大规模的巷战。

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