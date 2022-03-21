李相浩夺得单板滑雪世界杯综合冠军，韩国第一人. March. 21, 2022 07:55. by 金培中 wanted@donga.com. 在2022年北京冬奥会上吞下“无奖牌”遗憾的“白菜男孩”李相浩（27岁•High1•照片）成为首位在国际滑雪联合会（FIS）单板滑雪世界杯上夺得综合冠军的韩国选手。 李相浩19日在德国贝希特斯加登举行的2021~2022 FIS单板滑雪世界杯男子平行回转第三、四名争夺战中，以0.14秒优势战胜卢卡斯•马蒂斯（31岁•奥地利）获得第三名。安德烈亚斯•普罗梅格（42岁•奥地利）、埃德温•科拉蒂（31岁•意大利）并列排名第一。在赛季最后一站世界杯比赛上再添60分的李相浩在单板滑雪世界杯高山滑雪男子组综合排名中，以604分的积分确保了冠军。获得506分的斯特凡•鲍迈斯特（29岁•德国）位居第二，获得408分的科拉蒂位居第三。 高山单板滑雪是骑着滑雪板进行速度较量的比赛，分为平行回转和平行大回转。因为两位选手并排奔跑，所以被冠以“平行（parallel）”的修饰语。根据平行回转、平行大回转的世界杯比赛成绩，决定具体项目的赛季排名，两个项目合计后确定综合排名。李相浩的壮举是坚持不懈和多才多艺的结果。李相浩在平行回转项目中以245分排在普罗梅格（266分）之后，排在第二位，在平行大回转项目中以359分排在鲍迈斯特（384分）之后，排在第二位，综合排名第一。普罗梅格在平行大回转项目中仅得到117分，排在第14位，综合排名降至第4位（383分），鲍迈斯特在平行回转项目中也以122分排在第7位。 李相浩是韩国滑雪和单板滑雪史上的传奇人物。在2017年世界杯系列赛土耳其凯塞里站上取得第2名，成为首位登上FIS世界杯领奖台的韩国选手的李相浩在第二年平昌冬奥会上获得了男子平行大回转银牌，为韩国赢得了滑雪和单板滑雪项目中的第一枚奥运会奖牌。虽然上个月参加了北京冬奥会，但是他在8强中被淘汰，吞下了遗憾。但是在世界杯上获得1枚金牌、2枚银牌、4枚铜牌（包括1个混合团体赛），李相浩表现出了稳定的状态，最终还增加了世界杯综合冠军的新历史。在女子组比赛中，拉蒙娜•特雷齐亚•霍夫迈斯特（26岁•德国）以557分的总成绩获得综合冠军。 另外，韩国单板滑雪希望之星李蔡云（16岁）在同一天在瑞士洛克斯举行的FIS欧洲杯男子单板滑雪U型池决赛中，以90.00的成绩获得第一名。本月初获得青少年世锦赛金牌的李蔡云在成人比赛中也追加了金牌，揭示了韩国单板滑雪的光明未来。

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