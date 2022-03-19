春天就是首尔马拉松……今年也聚集2万人. March. 19, 2022 07:21. by 金培中 wanted@donga.com. 国内最大的马拉松大赛—2022首尔马拉松赛参赛者招募工作圆满结束。 由首尔市和大韩田径联盟、东亚日报、体育东亚主办的2022首尔马拉松赛从14日上午10点开始招募参加者后，时隔5天后的18日结束了2万名参赛者的招募。从因新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行而开始线上比赛的2020年开始，连续3年售罄，再次证明了国内最高马拉松大赛的名声。 首尔马拉松事务局表示：“14日开始报名的同时，由于参加者蜂拥而至，导致网站瘫痪，但由于确保了充足的服务器，所以防止了像去年一样的混乱。” 在新冠肺炎疫情肆虐的情况下，首尔马拉松依旧掀起了热潮。在2020年大赛开始首次非面对面比赛招募时，在开始接收14个小时后，就结束了1.2万人的招募。按照先后顺序招收1.5万名参赛者的去年首尔马拉松比赛，在开始报名的同时，还同时聚集了3万名报名者，一度导致网站功能瘫痪。在1个半小时后，参赛者招募工作结束，创下了历史最短用时纪录。今年也有2万人在5天内完成了报名。 此外，还为参加者准备了多种纪念品。事务局表示：“准备了阿迪达斯T恤、背包、迷你野营时需要的Zerogram拉面平底锅和不倒翁热拉面等丰富的纪念品。”接着，事务局方面补充道，“为跑步高手准备的‘Argain Protein’、‘Amino Vital套装’等也获得了好评。” 今年迎来第92届的2022首尔马拉松大会的参赛者可以在下月16、17日两天内利用跑步位置信息系统（GPS）应用程序，不受场地限制地参加线上比赛。 在全程马拉松、半程马拉松的“挑战套装”和10公里赛程的“高能套装”、自由享受赛程的“轻便套装”等3个部门进行各赛程的比赛后，进行完赛认证，就可以追加获得纪念T恤和奖牌。挑战套装可以以最多4人分跑的“分跑”形式进行。新冠疫情之前在首尔马拉松上举行的“接力马拉松”在线上比赛中实现了。可以和家人、恋人一起享受。 事务局计划向参加者提供多种活动，让他们感受到线上比赛的乐趣。预计每周还将发表专业训练教练提议的训练项目。今年成为首尔马拉松新官方赞助商的阿迪达斯也正在准备各种活动和项目。所有活动都将通过大会官方Instagram依次公开。

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