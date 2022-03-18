“8月LA‘KCON’开场舞台，将制作10分钟让人无法移开视线的演出”. March. 18, 2022 07:49. by 波士顿=林熙允 常驻记者 imi@donga.com. “创造仿佛超级碗（Super Bowl）中场秀的视觉经验非常重要。让观众多次感到惊奇，完全陷入剧情是至高无上的课题。” 11日，通过视频见到的编舞家詹妮弗•阿奇博尔德虽然有着20多年的扎实经历，但似乎再次面对重大挑战课题，显得既激动又紧张。她将负责8月在美国洛杉矶举行的大规模K-POP演唱会“KCON”的开场舞台。她将带着马萨诸塞州波士顿乡村舞蹈系的学生参加。她的新任务是指挥她们进行嘻哈、芭蕾、现代舞蹈、K-POP相结合的独创性演出。 “会制作10分钟让人无法移开视线的演出。现在正在听着数十首K-POP构思中。从最终选择14、15首歌曲组成的音乐制作开始就是我的责任。” 阿奇博尔德出生于加拿大，在美国活动，曾制作耐克、汤米希尔费格的广告舞蹈，并作为亚特兰大和辛辛那提芭蕾舞剧院的入住作家活跃。她以自由穿梭于街头嘻哈、芭蕾、现代舞蹈之间结合的独创性编舞家而闻名。另外她还在耶鲁大学、哥伦比亚大学为学生授课。 “我曾在哥伦比亚大学自己的嘻哈舞蹈课上说过要负责K-POP项目，结果当时学生们兴奋地欢呼雀跃，简直炸锅了。学生们纷纷推荐K-POP，说‘看看这个组合，也看看那个组合’。” 阿奇博尔德接触K-POP是最近的事情。小时候她的偶像是流行歌手珍妮•杰克逊。她说：“越是研究K-POP，就越让人吃惊。” “与通常先完成歌曲后练习相应舞蹈的美国流行音乐市场的潮流不同，K-POP几乎同时准备了构成表演的所有要素。小小年纪就具备近乎完美的舞蹈水平，真是非常了不起。” 波士顿音乐学院的学生们也在摩拳擦掌。目前居住在纽约的阿奇博尔德下周飞往波士顿后，“游戏”将开始。已经有130多名学生报名参加了阿奇博尔德的K-POP项目选秀。竞争率约为10比1。阿奇博尔德表示：“选拔40名左右后分阶段压缩，只带12~16名学生去洛杉矶KCON舞台”，“舞台只允许能瞬间往返于芭蕾、嘻哈、现代舞蹈的、美学理解度高和肌肉灵活的学生进行。” “跳霹雳舞，表现现代舞蹈。只有能瞬间放松肌肉并履行芭蕾动作的学生，才有资格和我一起去KCON。因为我想把众多的舞蹈美学与K-POP相结合。”

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