春风惊异. March. 18, 2022 07:49. . 巍然直立的柳树一如身材修长的美女。春风从垂下的柳条间吹进来。顺着风的踪迹，像是用剪刀裁剪似的，柳叶长出了叶子。一听到诗人感叹自然之手的声音，就会不由自主地发出对青葱颤动的柳叶的赞叹声，春风的灵巧手艺！在营造出新生命美丽姿态的春风的惊奇中，新春的生机盎然。比春花早一步的清新的春天盛宴正在拉开帷幕。（贺知章《咏柳》原文：碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀。） 以充满童心的视线描绘琐碎日常生活的贺知章性格洒脱，非常喜欢喝酒。突然来到陌生的别墅后，他开始变得自由奔放，甚至说“与主人素未谋面，面对面坐着是因为森林和泉水很好”，这样的他与豪放气质的李白相遇，意气相投是理所当然的事情。在初次见面时，他被李白的诗和气质所吸引，甚至将他称为“谪仙人”，之后他和李白的关系变得非常亲近。也许比起本人的诗成就，贺知章更是以比任何人都早评价李白的诗才和价值而闻名。还传出了李白当天手头没钱喝酒，贺知章豪爽地将高官的标志金龟抵押后请李白喝酒的美谈。杜甫这样描述了他作为爱酒人的面貌。“贺知章酒后骑马，晃晃悠悠，如在乘船。他眼睛昏花坠入井中，竟在井底睡着了。原文诗句：知章骑马似乘船，眼花落井水底眠。”（杜甫《饮中八仙歌》）成均馆大学名誉教授

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