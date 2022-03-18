美国利率上调0.25个百分点……“年内将提高到1.9%”. March. 18, 2022 07:50. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国终于开始了加息。据分析，虽然乌克兰战争等给世界经济带来了不安因素，但首先应该平息40年来最恶劣的美国物价上涨趋势。 美国中央银行联邦储备委员会当地时间16日结束了为期两天的联邦公开市场委员会定期会议，宣布将目前0~0.25%的基准利率上调0.25个百分点至0.25~0.5%。至此，美联储自2018年12月以后，时隔3年零3个月首次上调利率。美联储在2020年3月新冠大流行爆发后，破格下调了利率，并维持了2年的零利率。 特别是，美联储当天暗示，今年剩下的6次公开市场委员会会议将上调利率。在当天公开的展示委员们今后利率展望的走势表中，委员们预测今年底的利率水平平均为1.9%。也就是说，如果每次会议都上调0.25个百分点，那么在剩下的6次会议上每次都将上调利率。据预测，2023年底的平均利率为2.8%。也就是说，继今年之后，明年也将继续上调利率。 美国媒体评价说，美联储强烈表明了今后继续上调利率的意志，从这一点看，当天的发表多少有些鹰派（偏爱货币紧缩）倾向。美联储主席鲍威尔表示：“如果得出更快提高利率的结论，我们将这样做。” 但随着美联储上调利率的意志从侧面证明了美国经济的坚固性，当天美国股市以暴涨趋势收盘。

한국어