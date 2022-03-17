文-尹首次会晤告吹，协治、团结的政治负担进一步加重. March. 17, 2022 07:48. . 文在寅总统和当选总统尹锡烈原定于昨天举行的午餐会晤告吹。青瓦台在当天的会晤前4个小时表示：“实务协商尚未结束，因此决定重新制定日程。”尹锡悦方面也传达了推迟会晤的消息，只表示，“双方决定不公开其原因”。但双方表示，将继续进行实务层面的协商，重新确定会晤日期。 虽然政权交替时期新旧权力之间的矛盾不可避免，但像这样事先预告的会晤突然告吹尚属首次。大选结束后即将卸任的总统和即将就任的当选人见面祝贺当选，并承诺顺利交接政权，虽然是例行活动，但也是体现我国政治民主成熟的指标。然而，此次从惯例性的第一步开始就出现分歧，暴露出感情上的裂痕，这不能不说是令人遗憾的事情。 虽然双方没有公开会晤告吹的理由，但可能是因为围绕赦免李明博前总统和公共机关人事问题等各种议题存在分歧。会晤之前，青瓦台和当选人方面每件事都展开了心理战。当选人方面不管拥有赦免决定权的人意愿如何，施压赦免李明博。就任期末青瓦台行使人事权一事，当选人方面要求事先进行协商，青瓦台则针锋相对地表示：“5月9日之前行使人事权是理所当然的。”对于当选人宣布废除民政首席秘书室一事，青瓦台也勃然大怒：“难道要把我们没有做过的事情作为根据吗？” 在矛盾如此表面化的情况下，如果文总统和尹当选人见面，可能会只是吵个脸红。但是，顺利交接等话题就足够了，但双方各自提出胜者的“行使权利”和依然如故的“国会权力”，展开自尊心之争，最终导致了这样的结果。由于会晤延期，双方的政治负担进一步加重。如果不能通过相互克制和关怀取得妥协的成果，我们的政治只能变得更加荒废和冷漠。 3月9日大选的结果不言而喻。执政党的失败是对现政府的严肃审判。同时，微弱优势取胜也要求在野党谦虚。选举结束后，无论是青瓦台还是当选人，都决心团结与合作。但是退出的权力不回顾5年前的过去，进入的权力也没有展望5年后的未来。这样下去，不幸的总统历史只会重演。

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