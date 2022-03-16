“韩国选手禹相赫最有希望获得跳高冠军”. March. 16, 2022 07:57. by 金培中 wanted@donga.com. 韩国跳高的招牌选手禹相赫（26岁•国军体育部队）将在跳高项目上首次挑战世界锦标赛奖牌。 15日，国际田径联合会（WA）通过网站预测了将在塞尔维亚贝尔格莱德举行的世界室内田径锦标赛冠军候选人，并将男子跳高项目的禹相赫登在了主页上。国际田联表示：“目前禹相赫的实力最强。继（2008年冠军）穆塔兹•艾萨•巴尔希姆（卡塔尔）之后，禹尚赫将成为第二个亚洲世界冠军或奖牌得主。” 在一天前国际田联公开的最终参赛名单中，禹相赫是韩国选手中唯一进入世界室内田径锦标赛的选手。这是继2012年伊斯坦布尔世锦赛女子跨栏60米比赛的韩国女子跨栏传奇人物李妍京（41岁•退役）之后，时隔10年再次有韩国选手进入田径世锦赛。 禹相赫是名副其实的跳高强者。去年参加2020年东京奥运会男子跳高比赛的禹相赫以2米35的成绩名列第4位。同时这一名次也刷新了韩国男子跳高记录（之前是李镇泰保持的2.34米•1997年）和韩国田径跑道及场地奥运会历史最好成绩。 虽然一年时间 过去了，但禹尚赫的气势依然如故。上月在捷克胡斯托佩齐举行的世界田径室内巡回赛上，他以2米36的成绩再一次刷新了韩国纪录，并夺得了冠军。此时，禹相赫创下的纪录相当于本赛季男子跳高世界第一好成绩。 在参加此次比赛的选手中，在今年赛季的室内比赛中禹相赫是唯一一个跳过2.30米高度的运动员。除禹相赫外，今年有5名选手创下了2.30米以上的成绩，但他们不会出战此次比赛。在参赛选手中，排在禹相赫之后的第二位是欧洲室内田径锦标赛第三名得主托马•卡穆阿（比利时•2.27米）。如果说东京奥运会金牌得主詹马科•坦贝里（30岁•意大利）通过此次大赛参加今年赛季的首次室内大赛是一个变数，那么确实是一大变数。 禹相赫参加的男子跳高决赛将于20日下午6时45分开始。

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