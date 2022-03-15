俄罗斯入侵乌克兰导致三文鱼和明太鱼价格暴涨. March. 15, 2022 07:58. by 申東秦 shine@donga.com. 首尔市西大门区的一家日式盖饭餐馆从10日开始从菜单中去掉了“三文鱼盖饭”。因为批发商在最近两周内将挪威产三文鱼的价格上调了40%以上。客户发来公文称：“从挪威运往韩国的航班受阻，只接到了订货量的四分之一，”“最坏的情况是三文鱼的供应可能会中断。” 俄罗斯入侵乌克兰进入第三周后，三文鱼和明太鱼等进口水产品价格暴涨。挪威产三文鱼主要经由俄罗斯的航班进口，但由于俄罗斯领空关闭，在使用迂回路线的过程中，航空运费变得昂贵。俄罗斯产明太鱼由于远洋捕捞和进口货款结算受阻，只能依靠冷冻储备。 据鹭梁津水产品批发市场14日透露，当天挪威产鲜鲑鱼（1公斤）的批发价为2.45万韩元，比3周前（1.31万韩元）上涨了87%。同期，直接进口挪威生三文鱼的某批发企业向交易餐厅供应的生三文鱼片（1公斤）的价格上调了1.3万韩元。 超市也开始上调价格。易买得将挪威产鲜鲑鱼（100克）从上周的3880韩元上调至4480韩元，上调了15%；乐天玛特从3780韩元上调至4780韩元，上调了26%。Homeplus将从15日起从3890韩元上调到4190韩元，上调7.7%。原因是绕行机票等物流费用暴涨。 经常上饭桌的明太鱼价格也在波动。据韩国农水产食品流通公社（aT）透露，14日一条冷冻明太鱼的零售价为2655韩元，比俄罗斯入侵当日2月24日（2351韩元）上涨了12.9%。韩国国内明太鱼流通量的60%以上来自俄罗斯。俄罗斯产冷冻明太鱼批发价格也在2周内上涨了12%。 在俄罗斯近海从事明太鱼远洋作业的A公司未能支付当地政府缴纳的作业费，因此下个月的作业尚不确定。因为俄罗斯银行被列入制裁对象，汇款之路受阻。进口明太鱼的B公司表示：“一直用卢布和俄罗斯企业结算，但随着汇率的动摇，暂时中断了购买物品，”“现在交易的明太鱼价格比前一年上涨了30%。”个体户们加入的网络论坛上还出现了“墨鱼价格可能会进一步上涨”的文章，称应该囤积墨鱼。 虽然大部分供餐企业和食品企业认为三文鱼和明太鱼有3-6个月的储备量，暂时不会受到影响，但如果事态持续到下半年（7-12月）的话，将不可避免地改从价格昂贵的美国进口地进口美国产明太鱼，预计餐桌物价将进一步上涨。

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