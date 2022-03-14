已故画家尹仲植的作品-资料500件捐赠给城北美术馆. March. 14, 2022 07:48. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 已故现代画家尹仲植（1913~2012年）的遗属11日向首尔城北区城北区立美术馆捐赠了500件故人的作品和资料。故人与朴寿根、李仲燮、金焕基、刘永国一起被称为第二代西洋画家。 出身于平壤的他在6•25战争时来到了韩国。在避难途中与妻子、大女儿分散，失去吃奶的小女儿的他拉着长子的手来到了釜山。长子尹大庆（75岁）说：“当时首先来到釜山的李仲燮先生提议留在自己的家里。”故人与李仲燮一起就读于日本帝国美术学校，1943年在平壤与李仲燮、金炳基等人举办了6人展。 1954年来到首尔的故人从1963年开始生活在城北区。他的城北区住宅在2013年被指定为首尔未来遗产。尹某说：“父亲非常喜欢城北区的夕阳和山鸟”，“把城北区当成新的故乡，直到去世为止都没有搬家。” 故人用强烈的色彩描绘了农村和田园等牧歌般的风景。他的作品中蕴含着对过去岁月和失去的故乡的乡愁。此次向城北区立美术馆捐赠的作品包括《早晨》（1987年）、《夕阳》（2005年）等71幅主要油画和记录避难之路的28幅绘画作品。 城北区立美术馆将于30日至7月3日举行尹仲植逝世10周年追悼展“怀乡”。届时将展示故人的40多幅油画、绘图、水粉画（不透明水彩）等共100多幅作品。接着今年下半年还将举行讲述与故人生前关系密切的当代画家的企划展《画家之友》。

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