泽连斯基说：“开始和俄罗斯讨论停战问题”……拟在耶路撒冷举行会晤. March. 14, 2022 07:47. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 乌克兰总统泽连斯基12日表示，已经开始与俄罗斯讨论具体的停战问题，并正在推进与俄罗斯总统普京举行首脑会谈。俄罗斯也表示“正在和乌克兰继续进行视频会谈”，两国能否找到外交解决的头绪备受关注。 据路透社等媒体报道，泽连斯基当天在记者会上表示：“乌克兰和俄罗斯谈判小组没有互相通报最后通牒，而是开始讨论停火的具体问题。”他还表示：“我请求以色列总理提供支持，以便在耶路撒冷与普京总统举行首脑会谈。为了结束战争，西方国家应该更加积极地参与谈判。” 俄罗斯和乌克兰从2月28日起在邻国白俄罗斯举行第一次会谈后，至今已举行了3次会谈，就乌克兰中立国地位、东部顿巴斯地区的亲俄共和国独立、停战等问题进行了协商。 克里姆林宫发言人佩斯科夫当天表示：“第三次会谈结束后，总统助理梅金斯基继续领导谈判。目前双方正在通过视频协商进行对话。” 但西方国家认为，普京立即停止进攻的可能性很小。法国总统马克龙和德国总理朔尔茨当天与普京总统进行了75分钟的通话，再次敦促立即实现停火，但没有取得任何进展。对于马克龙和朔尔茨提出的停战要求，普京表示：“乌克兰正在利用平民作为人盾牌。西方应首先惩戒乌克兰。”法国爱丽舍宫在当天会谈后发表声明说：“普京总统还没有结束战争的意志。”

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