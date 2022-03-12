尹锡悦称“将经常站在媒体面前”，如付诸实行国政失败将减半. March. 12, 2022 07:24. . 当选总统尹锡烈前天在大选胜利后举行的首次记者会上表示：“将经常与记者们举行座谈会。我会经常站在媒体面前。”上月11日，在6家电视台共同主办的第二次电视辩论会上，尹锡悦也曾表示：“即使没有特别的事情，也会每周与记者们见面一次。”虽然不知道一周一次与记者们进行无拘无束的座谈会有多少现实性，但重要的是总统要持续用最短的时间回答记者们的问题。 5年前文在寅总统当选总统后，在就职演说中表示：“我要成为随时与国民沟通的总统。总统将亲自向媒体通报主要事件。下班的路上，我会去市场与碰到的人进行无拘无束的对话。有时会在光化门广场举行大讨论会。”但是，没有一个得到遵守。 文总统除了因朝美会谈等不得不在外媒前回答提问外，只举行了4次新年记者会、4次就任日纪念记者会、2次与国民对话。金大中前总统和卢武铉前总统约150次亲自在镜头前举行了新闻发布会或记者招待会。受到共同民主党“不沟通”批评的李明博前总统和朴槿惠前总统也经常在记者面前接受提问。 美国总统每当有悬案的时候出现在白宫记者室，亲自向记者说明并接受提问。在法国，总统活动不分场所，都会设置“媒体碰面点（point de pressse）”，总统亲自接受记者的提问。日本记者24小时追逐首相，而首相原则上每天要亲自回答记者一次。 人们误以为只有韩国一年举行一两次的总统记者会是一项特别的活动。在媒体上，总统的想法主要体现在青瓦台核心相关人士的话上。民主是语言政治，是对语言负责的政治。只有总统的想法不是通过“青瓦台核心相关人士”的匿名消息源、而是直接通过总统的声音传出来，才能实现对国民负责的政治，才能显著减少独断专行的国政运营失败。

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