“阿米,想你们了”…回归国内舞台的BTS. March. 12, 2022 07:25. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. “好久不见了。非常想你们。” 10日晚上7点举行的防弹少年团演唱会“BTS Permission to Dance on Stage—首尔”。成员们反复说了这句话。防弹少年团自2019年10月演出后,时隔2年零5个月再次在国内与粉丝们见面。包括当天在内,防弹少年团将在12、13日等共3天演出中,每场1.5万人,与共4.5万名粉丝见面。 演出场内一直传来“啪啪啪啪”的声音。这是根据新型冠状病毒肺炎(COVID-19)防疫方针,代替呐喊声的助威工具“Clapper(折叠厚纸制成像扇子一样的道具)”发出的声音。SUGA表示:“之后经历过无观众演唱会,但是没有呐喊声的演出还是第一次。我想这会一辈子留在我的记忆中。” 以《ON》开始演唱会,当晚共演绎了《DNA》、《血汗泪》、《Fake Love》、《炸弹》、《黄油》、《Permission to Dance》等共28首歌曲。在韩国通过面对面演唱会首次公开的《黑天鹅》舞台与数十名舞者一起演绎了白天鹅和黑天鹅,场面非常壮观。 将超大型发光二极管(LED)画面设置在舞台中间,每首歌曲都具有不同的效果,展现了成员们的生动形象。当意为“即使这样,生活也会继续”的“Life Goes On”出现时,画面上出现了各成员演出的瞬间。选择《Home》也是因为“阿米(ARMY)所在的地方就是我们的故乡”。智旻说:“像回到家一样思念和遗憾的感情到现在才消失。” 演唱会结束后,成员们坦言,这段时间很辛苦。J-Hope说:“没能好好相处。歌手只有与观众在一起才真正有意义。”队长RM说:“这是令人厌烦的无接触。因为没有一起奔跑、得到能量、大声说出爱等理所当然的事情,所以非常辛苦”,并表达了感谢和希望。 “能够遵守到以更好的面貌见面的那天为止绝对不会感到疲惫的话语,感到很幸福。感谢专程跑过看演唱会的阿米们。不久的将来会以更好的面貌与大家见面。”(RM)

