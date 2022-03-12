针对西方制裁，俄罗斯禁止出口谷物和化肥等200多种产品. March. 12, 2022 07:26. by 开罗=常驻记者 黄泰浩、金炯敏记者 hsh0330@donga.com、kalssam@donga.com. 彭博社当地时间10日报道说，针对经济制裁，入侵乌克兰的俄罗斯禁止在年底前出口200多种俄罗斯产品。针对韩国等被指定为“非友好国家”的国家，俄罗斯禁止出口木材，还中断了在俄境内的专利权保护。 据彭博社报道，禁止出口的对象包括技术、通信、医疗设备、农机、铁等。谷物、化肥、白糖也是禁止出口的对象。 俄罗斯还禁止向被指定为非友好国家的48个国家出口木材。据悉，在国内木材市场上，俄罗斯产木材占20%左右，因此短期内价格暴涨不可避免。韩国政府表示，由于俄罗斯公布的禁止出口商品具体名单尚未出炉，因此不确定性正在加大。不过，产业通商资源部相关人士表示：“如果能源、稀有金属等原材料不包括在禁止出口产品内，对韩国影响有限。” 俄罗斯政府中断了对非友好国家国籍或在非友好国家经营的企业等在俄罗斯当地的专利权保护。美国《华盛顿邮报》报道说：“俄罗斯可以继续使用从俄罗斯大量撤出的麦当劳等品牌。” 据路透社10日报道，美国总统拜登决定取消对俄罗斯的最惠国关税优惠等，中断与俄罗斯的正常贸易关系。

한국어